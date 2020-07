Péntektől ismét kötelező lesz a szájmaszk az üzletekben Ausztriában

Péntektől ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot a zárt légterű nyilvános helyeken, így az élelmiszer-üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a bankokban és a postahivatalokban – jelentette be Sebastian Kurz kancellár kedd délután Bécsben.

Kurz a harmonikához hasonlította a koronavírussal kapcsolatos számok alakulását. Kifejtette: pozitív és negatív szakaszok váltják egymást, vagyis az új fertőzöttek száma néhány napon át emelkedik, majd néhány egymást követő napon át ismét csökken.

A kancellár azzal indokolta a szigorításokat, hogy az üzletek, a bankok és a posták a hétköznapi élet színterei, a védelemre szorulók, így például az idősek is naponta látogatják azokat. Egyben emlékeztetett: több tartomány egyházi közösségeiben is kialakultak fertőzési gócpontok. Leszögezte: az istentiszteletek számát minimálisra csökkentik, és kötelezővé teszik a szájmaszkot a szertartások alkalmával is; és ha bebizonyosodik, hogy valaki megfertőződött, egy időre bezárják a templomot.

Közben az Egészségügyi Minisztériumban már folyamatban van az új jelzőrendszert kidolgozása, a tervek szerint augusztusban indul a próbaüzem. Az ország tartományait – a lavinajelző rendszerhez hasonlóan – zöld, sárga, narancssárga és piros jelzéssel látják el; a különböző jelzések esetén szükséges teendőket pedig egy kézikönyv tartalmazza majd, így a helyi vezetők annak segítségével döntenének a szükséges óvintézkedésekről.

Karl Nehammer belügyminiszter ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az új fertőzések jelentős része külföldi, főként balkáni utazásokkal függ össze. Éppen ezért fokozott ellenőrzéseket vezetnek be a németországi, a csehországi és a szlovákiai határszakaszokon is, a „kockázatot jelentő térségekből” pedig csak negatív PCR-teszt birtokában lehet beutazni Ausztriába. Arról is beszélt: a nem javasolt, vagy a fokozott biztonsági kockázatot rejtő országokból Ausztriába visszatérő, állandó lakcímmel vagy osztrák állampolgársággal rendelkezők számára lehetővé teszik a koronavírus-teszt elvégzését, a karanténkötelezettség ugyanakkor ez idő alatt is fennáll – szögezte le.

Nehammer hozzátette: szeretnék megakadályozni, hogy a családokon belüli gócpontok alakuljanak ki. Arról is szót ejtett, hogy a büntetések is szigorúbbak lesznek; a karantén megszegése 1450 euróra is büntethető, de ha egy koronavírussal fertőzött szegi meg a karantént, akkor annak akár büntetőjogi következményei is lehetnek. Hozzátette: a karanténszabályok betartását eddig 56 ezer alkalommal ellenőrizték; szabályszegés 260 esetben történt.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 84-en fertőződtek meg koronavírussal, így már harmadik napja száz alatt van az új fertőzöttek száma; hétfőn 88 új fertőzöttet diagnosztizáltak, azt megelőzően, szombattól vasárnapig pedig 82-en kapták meg a koronavírust. A legtöbb új fertőzött továbbra is Bécsben (32 fő) és Felső-Ausztriában (24 fő) található.

Ausztriában eddig 19 827 ember koronavírustesztje lett pozitív. Közülük 710-en haltak bele a betegség szövődményeibe, míg 17 716-an meggyógyultak. Jelenleg 1 386 aktív fertőzöttet, illetve betegek tartanak nyilván, 114-üknek olyan súlyos az állapota, hogy kórházi kezelésre szorulnak.