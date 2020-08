Összecsaptak a rendőrök a korona-intézkedések ellen tüntetőkkel (videó)

Három városban is tüntettek az elmúlt héten a holland kormány intézkedései ellen, melyekkel a koronavírus-járványt akarják megfékezni. A hágai demonstráció végül zavargásba torkolt, összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel, erről több videó is készült. Az igazságügyi miniszter szerint most épp erre van a legkevésbé szükség.

A holland parlament épületének is helyet adó Binnenhof-nál tartottak tüntetést a kormány koronavírus-járvány miatt hozott intézkedései ellen, amikor összecsaptak a rendőrök a demonstrálókkal. Egy rendőrtiszt megsérült, és többeket kihallgattak az eset után. A rendőrség közleményében elmondta, nem volt egyértelmű, mi okozta az összetűzést a helyszínt biztosító rendőrök és tüntetők között – számol be a V4NA. Vechten met ME in de Poten. pic.twitter.com/wuJMmmbvyK — Bob van Keulen (@BobHGL) August 20, 2020 „Azért cselekedtünk, mert többen provokatívan és agresszívan léptek fel a rendőrökkel szemben". Mainstream media, what is happening in #TheHague (Netherlands)? 🔺 'protest against new COVID-19 law'

🔺 'undercover police team evacuated'pic.twitter.com/2vx2YCLl7M — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) August 20, 2020 Több felvétel is készült a helyszínen, amelyeken látható, hogy többen is összeverekedtek, és a rendőrök is gumibottal próbálták visszatartani a rájuk rontókat. Breaking! Er gaat op twitter een filmpje rond waarbij je de demonstranten de undercover Romeo’s zomaar ‘ziet insluiten’ waarna ze vertrekken in t busje, maar wat er aan vooraf ging is niet te zien. Dat is hier wel te zien. Onvoorstelbaar. pic.twitter.com/8KJXeD8Y9J — NEE TEGEN MSM (@NEETEGENMSM1) August 20, 2020 Az elmúlt héten három városban, Hágában, Utrechtben és Amersfoortban is voltak tüntetések a járványvédelmi intézkedések ellen. Az igazságügyi miniszter szerint ezek „nagyon kontraproduktívak”. Fred Grapperhaus szerint a zavargásokat főleg a fiatalok gerjesztik unalomból és frusztrációból, ez azonban „nem tolerálható”. A koronavírus-járvány egy olyan társadalmi probléma, amire senki sem számított, és próbáljuk a lehető legjobban megoldani. Az utolsó dolog, amire szükség van, az a lázadás és a vandalizmus, mondta Grapperhaus.