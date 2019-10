Orbán Viktor új jelöltje mindig kiállt a magyar érdekek mellett

Várhelyi Olivér nagykövetet, a brüsszeli állandó képviselet vezetőjét jelöli Magyarország uniós biztosának Orbán Viktor miniszterelnök, aki ezt hétfő este Budapesten jelentette be. Előzőleg az EP jogi bizottsága nem támogatta az eredeti magyar jelölt, Trócsányi László biztosi kinevezését – fogalmaz az Origo.

Az új biztosjelölt a bővítési és szomszédságpolitikai portfóliót kaphatja majd meg.

It is a great honor and privilege to be nominated as Hungarian member of the Commission! https://t.co/RaLFHwyTdC

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) September 30, 2019