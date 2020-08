Orbán Viktor: szükség lesz újabb óvintézkedésekre – HALLGASSA MEG!

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában ad interjút fél nyolc után.

Orbán Viktor: A vírus behurcolása a legnagyobb veszély Magyarországon

Orbán Viktor az interjú elején arról beszélt, hogy szükség lesz újabb szigorító intézkedésre a koronavírus-járvány előtt. Szoros kapcsolatokat épített ki a kormány a horvát és osztrák kormánnyal. A helyzet úgy áll, hogy a magyar állapotokhoz képest a legtöbb országban romlik a helyzet. Érvényesebb az az állítás, hogy a behurcolás a legnagyobb veszély Magyarországon. A kormányfő szerint a legfontosabb, hogy az iskolák és óvodák kinyissanak – idézi a kormányfő szavait az Origo.

Nem lehet semmivel pótolni a hagyományos oktatást

A kormányfő szerint a digitális oktatásra való átállás sikeres volt, de 10 százaléknyi diák eltűnt a rendszerben. Éppen ezért nem lehet semmivel pótolni a hagyományos oktatást. Még óriási fejlődési lehetőség van a digitális oktatásban, az csak tartalék. Mindent meg kell tenni, hogy elkerüljük a szokásos rend szerinti oktatást – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: A legfontosabb, hogy megmentsük az emberi életeket

Orbán Viktor szólt arról is, hogy van okunk bízni a saját tapasztalatainkban, mivel az első szakaszban sikerült 10 ezrek életét megmenteni. Tudjuk pontosan, hogyan csináltuk márciusban, és ezekre a tapasztalatokra kell építeni – tette hozzá. A fertőzések száma nem lényegtelen, de a legfontosabb, hogy megmentsük az emberi életeket.

Senki ne tervezzen déli utazást szeptember 1-je után

A kormányfő szerint a legkiszolgáltatottabbak az idősek. Szeptembertől a zöld, sárga és piros országbesorolás meg fog változni, a határátlépés rendszere meg fog változni. Mindenkit arra kért, hogy déli irányba senki ne tervezzen utazást szeptember 1-je után.

Amennyi munkahelyet elpusztít a vírus, annyit fognak létrehozni

Orbán Viktor szólt arról is, hogy amennyi munkahelyet elpusztít a vírus, annyit fognak létrehozni. A kormányfő szerint a hiteltörlesztési moratórium nagyon eredményes volt, és bevezettek munkahelyvédelmi terveket, és új beruházásokat.

Kétéves növekedési tervet készít a kormány

A kormány egy gazdaságpolitikai megbeszélést tartott, és ezen a kormányfő egy növekedési terv megrendelését kérte. Szeptember közepére készüljön el egy kétéves növekedési terv. Több munkahelyünk van most, mint januárban – mondta Orbán Viktor.

Az elmúlt 100-150 évben a közjogias gondolkodás került előtérbe

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az elmúlt 100-150 évben a közjogias gondolkodás került előtérbe, és én is ebben nőttem fel. A kormányfő szerint volt másik 850 év is, amikor nagy politikai kérdésekről tudtunk gondolkozni.

Vissza kell hozni a geostratégiai gondolkodást

Orbán Viktor szerint volt a magyar politikának geostratégiai dimenziója, és jó lenne, ha ez a gondolkodásmód visszajönne. Magyarország továbbra is ott van, ahol a honfoglalás idején. Továbbra is itt vannak mellettünk a németek, az oroszok és a törökök. Mi a viszony velük, és ez a legfőbb kérdés. 10 évet fektettünk abba, hogy a magyarokat a szomszédok ne elszigeteljék, és ehhez nekünk és nekik is változnia kellett. Soha ilyen jó viszonyunk nem volt a szerbekkel és a szlovákokkal – mondta a miniszterelnök.

Lengyelország körül kell ügyesen elrendeződni

Ahelyett, hogy egymással szemben keresnénk külső hatalmakat, most itt a lehetőség, hogy egymással együttműködjünk – mondta Orbán Viktor. Van Közép-Európában vezérhajó, amit Lengyelországnak hívnak. Ha jól rendeződünk el a lengyelek körül, akkor sokkal gyorsabban fog fejlődni a térség, mintha egy külső hatalomhoz kötnénk a térséget – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Aki kardot ránt, az kard által vész el

Orbán Viktor a Vidnyánszky Attilát ért támadásokról azt mondta, hogy miért vagyunk ezen meglepődve, mivel ezek kommunisták, és elvették az emberektől a pénzüket, vagyonukat. Miért gondoljuk azt, hogy ők megváltoznak? – tette fel a kérdést a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte Tamás Gáspár Miklós mondását, miszerint kommunista kutyából, nem lesz demokratikus szalonna. Az a kérdés, hogy mi mit mondunk: aki kardot ránt, az kard által vész el.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2018. november 23-án.