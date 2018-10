Orbán Viktor: megvédtük hazánk határvédelemhez való jogát (videó)

Magyarország határvédelemhez való jogát sikeresen megvédtük // We have successfully defended Hungary's right to border protection

A vita megmaradt. Vannak, akik szerint jó dolog a bevándorlás, ők erőltetik, szerintünk veszélyes // The debate remained the same. Some people think that migration is a good thing, they keep pushing on, we think it is dangerous

Közzétette: Orbán Viktor – 2018. október 18., csütörtök