Orbán Viktor: május elején várható a kilábalási terv bemutatása

A kormányfő a Mária Rádiónak adott interjúban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elmondta, úgy számol: május 3-án eléri az ország „a teljes önvédelmi képességet”, és onnantól megengedheti magának, hogy lépésről lépésre megpróbáljon visszatérni a megszokott, normális élet kerékvágásába.

– mondta.

Orbán Viktor hozzátette:

az is kérdés, hogy a most „tüdőlövést” kapott magyar gazdaság sebei mikor gyógyulnak be.