Orbán Viktor: amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyit hoz létre a kormány

Azonnali kérdésekre válaszol a miniszterelnök.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Elsőként Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője kérdezte a kormányfőt. Orbán Viktor viszonválaszában azt mondta, egy olyan gazdasági rendszer működik itthon, amikor a munkaadók és munkavállalók meg szoktak egyezni egymással évenként. A minimálbér kérdésében is meg szoktak állapodni. Nem osztom azokat az osztályharcos szempontokat, amiket ki akarnak provokálni – számolt be az Origo.

Orbán Viktor elmondta, hogy válság idején a vádaskodás helyett az ország érdeke lett volna fontosabb. Az utóbbit egyetlen percig sem tették.

Orbán Viktor Jakab Péternek azt is elmondta, a Jobbik az egyetlen olyan párt, amit kilóra megvettek, és erről mindenki tud, és mindenki beszél. Ha ezt nem találják elégségesnek, akkor újdonsült szövetségeseinek a vörösbáróival is beszélhetnek. Önök régóta a baloldal szekerét tolják, és a Jobbik nem jobbik, hanem ballik, és mostanra végérvényesen baloldali párttá vált.

Orbán Viktor Mesterházy Attilának válaszolva azt mondta, hogy sajnálja, hogy Mesterházyt is egy kalap alá vette a Jobbikkal, mert tévedett. Örömtelinek nevezte a miniszterelnök, hogy az MSZP képviselője szurkol a válságkezelés sikerének. Orbán Viktor elmondta, hogy számos lezártnak tűnt kérdés nyílt újra, és itt a lehetőség, hogy korábban evidensnek gondolt kérdéseket újragondoljanak. A kormány kész az érdemi egyeztetésre az ellenzékkel gazdaságstratégiai kérdésekben.

Orbán Viktor Arató Gergelynek (DK) azt válaszolta, abban a kormányban, amiben Ön is szolgált, annak eredményeként 3,6 millió ember dolgozott 2010-ben, míg most a válság előtt 4,5 millió. A kormányfő közölte, hogy az ellenzék és a kormány is ugyanazokból az adatokból dolgozik. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyi munkahelyet hoz létre a kabinet. Orbán Viktor elmondta, hogy nem tudják eltörölni a múltat, és Ön itt ült a parlamentben, amikor az összes megszorító intézkedést bevezette a szocialista kormány.

Orbán Viktor Keresztes László Lórántnak (LMP) azt válaszolta, hogy a munkanélküli segély három hónapig jár, mire az lejár, mindenkinek lesz munkája. Nem lesz olyan ember, akinek ez az időszak kifut, az ne kapna ajánlatot a magyar gazdaságból, vagy a magyar államtól. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ellenzék és a kormány is teljesen másként gondolkozik a nagyberuházásokról. Az utóbbiakat fel kell gyorsítani, és növelni kell a számukat – tette hozzá.

Akinek nincs munkája, és kiment alóla a munkanélküli segély, annak munkahelyet teremtenek vagy a vállalati, vagy az állami szektorban.

Orbán Viktor Kocsis Cake Oliviónak (Párbeszéd) válaszolva, azt mondta, hogy korábban már megkapta ugyanarra a kérdésre a választ, de most megismétli: mindenkinek lesz munkája, ha kimegy alóla az álláskeresési járulék. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy vannak olyanok, akik nemcsak munkavállalók, hanem munkaadók is. Azok a vállalkozók, akik most nehéz helyzetbe kerültek, azok számára egy 50 milliárdos alapot nyitottak meg, és ehhez lehet fordulni.

Orbán Viktor Steinmetz Ádámnak (Jobbik) válaszában azt mondta, a korlátlan felhatalmazásról az Országgyűlés dönt, és nem a miniszterelnök. A TAO-felajánlásokról azt mondta, hogy abból az egészségügy kap 2 millió eurót. Ha nem szedik be ezt, akkor nincs mit szétosztani. Ha csak a vállalkozók oszthatják ezt el, akkor nyújtsák be a javaslatukat – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt, hogy készen állnak megfontolni, hogy a TAO-pénzek egy részét adott esetben az egészségügy kapja meg.

Székely Sándornak (független) válaszolva azt mondta, hogy negyedszerre kapta ugyanazt a kérdést. Önök arról beszélnek, hogy munka nélkül kell pénzt osztani, míg a kabinet arra épít, hogy munkát adjon – tette hozzá.

Orbán Viktor Harangozó Tamásnak (MSZP) válaszolva azt mondta, minden esetben a hatóságok végezzék a dolgokat, és tárják fel az eseményeket. Politikai vitát a felelősség kérdéséről akkor folytassunk, ha túl vagyunk ezen. A Pesti úti intézményből került ki a meghaltak 10 százaléka, így lesz miről beszélni a válság végén. Minden védőeszközből egy heti készlet rendelkezésre áll – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt, hogy pont Harangozó volt, aki korábban élesen bírálta a szocialista kormány hibás politikáját, mert elárulta a választóit.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. március 23-án