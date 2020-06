Orbán Viktor: 2021 is gazdaságvédelmi év lesz – HALLGASSA MEG!

A koronavírus-járvány várható második hulláma és a gazdasági hatások orvoslása miatt 2021 is gazdaságvédelmi év lesz – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„A jog és a valóság az elválik majd egymástól, mert a veszélyhelyzetet a parlament megszünteti, de a vírust ez nem befolyásolja” – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„Arra kell készülnünk, hogy rendkívüli jogrendre már nincs szükség, amire viszont szükség van, az a járványügyi készültségnek a fenntartása”

− fogalmazott a miniszterelnök a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

A Kossuth Rádió felvételét itt tudja meghallgatni:

„Ez három dolgot jelent. Az első, hogy az operatív törzsnek a működését fenn fogjuk tartani, és azon belül pedig egy azonnali bevetési egységet is létrehoztunk. Amíg nincsen vakcina, vagyis a vírust nem tudjuk egy oltással elpusztítani, addig itt van. Tehát, ezért fenntartjuk az operatív törzset, fenntartjuk a kórházparancsnoki rendszert, hogy a kórházaink a második várható hullámra és annak kezelésére fel legyenek készülve, és a tisztifőorvosnak a jogköreit pedig megerősítjük” – közölte a miniszterelnök.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy jól látszik, hogy

az állampolgárok fegyelmezettsége, odaadása, a példaértékű szabálykövetése, a gyors kormányzati döntések, az eltökélt orvosok, ápolónők együtt gyakran többet érnek, mint a pénz, ezért kijelenthető, hogy az első csatát megnyertük.

„Most megint hangsúlyt kap az, hogy tudjuk, melyik csoportok veszélyeztetettek, és melyek nem. Az idősebbekről nem szabad elfeledkezni még a mostani hangulatban sem, amikor jól láthatóan mindenki szabadságként vagy felszabadulásként éli meg, hogy ismét normális módon lehet élni” – figyelmeztetett a kormányfő.

„Megmentettük nagyon sok ezer idős embernek az életét, és most nem kellene felelőtlenségből ismét kockára tenni mindezt”

− hangsúlyozta.

„Az időseket védő szabályokat fenn kell tartani, és arra kérek mindenkit, hogy az idősekre, a szüleinkre, nagyszüleinkre különösképpen figyeljünk, és legyünk rájuk tekintettel” – fogalmazott a kormányfő.

A sikeres védekezés múlik az orvosokon, az ápolónőkön, általában az egészségügyben dolgozók odaadásán, de amin leginkább múlik – és ez mindennek a kulcsa -, az pedig az, hogy az emberek a védelmi szabályokat elfogadják

− hangsúlyozta Orbán Viktor.

„Amit az emberek védelmi szabályként elfogadnak, az működik, ha nem fogadják el, az lehet bármennyire okos, átgondolt, hasznos, nem fog működni a valóságban” – fogalmazott.

A miniszterelnök elmondta, hogy

számítanak ősszel egy második hullámra, ezért egyetértési pontokat kell létrehozni.

„Van tapasztalatunk, kipróbáltunk sok mindent, valami működött volna, valamit az emberek inkább helyesnek tartottak, mást kevésbé. Most van jó néhány hónapunk, hogy létrehozzuk azokat a védekezéssel kapcsolatos egyetértési pontokat, amelyek a védekezés következő időszakában a pillérei lesznek majd a munkánknak. Akkor a védekezés hatékonysága még a mostani kiemelkedően sikeres védekezésnél is jobb lehet” – jelentette ki.

Orbán Viktor a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban elmondta, minden másnap áttekinti a jelentéseket a munkaerőpiacról, a munkanélküliség kérdéséről, és hogy az intézkedések milyen hatékonysággal működnek.

„Ezekben a jelentésekben mindig szerepel az, hogy mennyi embernek munkahelyét mentettük meg eddig kormányzati eszközökkel, ami már jóval egymillió fölött van. Van egymillió olyan munkahely, ami kormányzati beavatkozás híján, támogatás és védelem híján nagy valószínűséggel megszűnt volna” − jelentette ki Orbán Viktor.

„A célunk teljesen világos: nem segélyt akarunk adni, hanem azt akarjuk, hogy mindenki képes legyen a családja életéhez szükséges pénzhez, jövedelemhez hozzájutni”

– emelte ki a kormányfő.

Majdnem 800 olyan vállalkozás jelentkezett beruházás támogatásért, akik munkahelyeket fognak létrehozni, és ezt a következő év közepéig meg is valósítják – tette hozzá.

A miniszterelnök kiemelte, hogy ilyen szoros összefüggés a kormányzás, valamint a gazdasági helyzet között még nem volt, mint ami a következő másfél évben lesz.

„Egyértelmű összefüggés lesz a következő másfél évben a kormányzati teljesítmény és a gazdaság állapota között, hiszen most egy gazdaságvédelmi időszakban vagyunk. A gazdaságot megvédeni pedig csak a kormány tudja, illetve a kormány vezetésével lehet. Ha jól csináljuk a következő másfél év gazdaságpolitikáját, akkor fantasztikus eredményre fogunk jutni. Ha azonban a kormányzat nem jól csinálja a munkáját, ha nem találja meg a hangot a gazdaság szereplőivel, és nem alakít ki egy széles együttműködést, akkor nem fog sikerülni. Most egyértelműen a gazdasági siker és a kormányzati munka minősége minden korábbinál szorosabban kapcsolódik össze” – közölte Orbán Viktor.

„Összességében azt kell mondanom, hogy a gazdasági hatások orvoslását nem tudjuk elvégezni néhány hónap alatt. A 2021-es év is gazdaságvédelmi év lesz. Bizakodó vagyok, miután egyszer már sikerült. Sikerült 2010-től kezdődően egy nagyon nehéz gazdasági válságot a legtöbb európai uniós országnál jobban, vagy talán mindenki másnál jobban kezelni. Annak megvannak a tapasztalatai, látjuk, hogy mi vált be, és mi nem, megvannak az eszközeink, segély helyett közfoglalkoztatás, állami munkahelyteremtés, képzések, adócsökkentés, beruházások támogatása” – emelte ki a kormányfő.

Ez komoly terheket ró a bankokra, tehát ott óriási az ellenállás. A bankok sem a kamatcsökkentésnek, sem a kamatmoratóriumnak, sem a hitelmoratóriumak nem hívei. De lehet velük tárgyalni, és most is találtunk egy olyan megoldást, hogy úgy függesztettük fel a hiteltörlesztéseket, hogy utána ez nem eredményez kamatos kamatot a hitel felvevőinek – mondta.

Orbán Viktor kiemelte,

ha van egy erős kormány, ha van nemzeti támogatás, erős választói támogatás, a kormányban van nemzeti öntudat, akkor a világ finánctőkéseivel szemben is fel lehet lépni, és értelmes megállapodásokra lehet jutni velük.

A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy védekezési év lesz 2021, amelyben mindenkinek részt kell venni.

„Az önkormányzatok nem egy önálló, az ország többi részétől elválasztható egysége az életünknek, hanem a nagy magyar élet részei, és ezért mindenkinek, a gazdasági élet szereplőinek, az egészségügyben dolgozóknak, a kormánynak, a pártoknak, az önkormányzatoknak, mindenkinek valamilyen formában hozzá kell járulnia a védekezéshez, egyébként nem lesz sikeres. Mert a védekezés kulcsa nem a pénz, bár az is kell hozzá, hanem az összefogás. Az önkormányzatok költségvetése ráadásul a 2021-es évben nőni fog, jelentős mértékben. Ha pedig a kormány jól csinálja a gazdaság újraindítását, akkor adóbevételekből is több lesz, nemcsak országos szinten, hanem önkormányzati szinten is. Tehát semmi ok nincs arra a hangvételre, amit most mindannyian tapasztalunk. Én ezt inkább a költségvetés megalkotásakor szokásos lobbitevékenységnek tudom be” – emelte ki.

„A visegrádi négyekkel sikerült teljes egyetértésre jutnunk. Voltak olyan hangok Nyugat-Európában, amelyek abban reménykedtek, hogy a most asztalra tett brüsszeli bürokraták által kidolgozott javaslat majd szétfeszíti a V4-ek együttműködését. Ez nem következett be, sőt, a szlovák miniszterelnök ma érkezik Magyarországra, a szlovák-magyar együttműködés megerősítésének céljából” – mondta Orbán Viktor a csütörtöki V4 kormányfői csúcstalálkozóval kapcsolatban.

„Szerencsénk van a szlovák miniszterelnökökkel az elmúlt tíz évben, mert barátai és jó támogatói a Szlovákiában élő magyaroknak is. Csütörtökön meggyőződtem, hogy a jelenlegi miniszterelnök is ilyen: pozitívan áll a kisebbségi kérdéshez, mert a kisebbségekhez való viszony, az nem pénzügyi kérdés és nem is politikai kérdés. Persze elvárja, hogy a Magyarországon élő szlovákokkal mi is jól bánjunk, de ez nekünk nem jelent problémát, mert úgy gondoljuk, hogy ők gazdagítanak bennünket, hozzánk adnak, és nem elvesznek belőlünk” – jelentette ki.

Orbán Viktor elmondta, a válság persze Magyarországot is oldalba vágta, nem úgy van, hogy Európa egyik felét rosszul érintette, a másikat meg nem, mert a cseh, a lengyel, a szlovák és a magyar gazdaság is szenved. Csak ezek a gazdaságok adósság szempontjából jobb állapotban vannak, mint a többiek. Franciaország államadóssága, az a nemzeti össztermékének 100%-a fölé csúszott. Az olaszok már a válság előtt 135%-on voltak. A görögök az éves megtermelt jövedelmüknek több mint 165%-ával tartoztak a világ különböző bankjainak.

„Ha most még ez a visszaesés, rászakad ezekre az országokra, nem biztos, hogy kibírják. Most azzal állunk szemben, hogy a közép-európai országok valószínűleg kibírják, ők meg nem biztos, ezért valamit tenni kell. Ezért azt találták ki, hogy közösen vegyünk fel hitelt. Igyekszünk ennek a kockázatát csökkenteni, a magyarok számára ezt kezelhetővé, kibírhatóvá tenni, de be kell látnom, most mégis kivételesen ezt az eszközt alkalmaznunk kell. De az nem lehet, hogy igazságtalan módon használjuk fel ezt a pénzt, és olyan szempontokat választunk ki, amelyek csak bizonyos országok számára eredményeznek kedvező pénzelosztás, mások számára nem. Tisztességes és elosztást kell létrehozni. Erre van lehetőség, ennek a tervnek a belső tartalmát néhány ponton meg kell változtatni. Erre a V4-ek tettek javaslatokat” – közölte.

A kormányfő Trianonnal kapcsolatban kijelentette, kétségkívül az, ami 100 éve történt egy példátlan igazságtalanság, de semmilyen bocsánatkérés nem fogja orvosolni.

„Tehát, én nem arra törekszem, hogy a múltra vonatkozóan tegyünk egymásnak sebnyalogatós, fájdalmat enyhítő kijelentéseket, mert ez nem vezet bennünket semmire. Nem a múltat kell megváltoztatni, mert azt nem tudjuk, ezért a múltra vonatkozó megjegyzések csak szép gesztusok” – mondta.

„A magyarok nevében is mondom, hogy a 20. századot elvesztettük, de a 21. századot a magyarok meg fogják nyerni”

− fogalmazott.

„Egy emelkedő, erősödő és győztes ország vagyunk, és azok is leszünk a következő időszakban. Ahogy az idő múlik, ez egyre nyilvánvalóbb lesz. Nagyobb önbizalommal, nagyobb önbecsüléssel, remélem, magunkat megbecsülve, egyébként jól viselkedve a többi térségbeli országgal, együttműködés kialakítva egy emelkedő Magyarországot, egy emelkedő Közép-Európában képzelünk el. Ezért nekem azok a megjegyzések értékesek a szlovák miniszterelnöktől, amelyeket a jövőre nézve tett” – emelte ki.

„Egy erősödő nép vagyunk, aki társakat keres a sikeres jövőhöz”

– mondta végezetül Orbán Viktor miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában