Olaszországban az ünnepek alatt leállítják a tartományok közötti mozgást

A kormány a szigorú korlátozással igyekszik megakadályozni a nagyobb számú családi találkozásokat és tömörüléseket.

Az olasz kormány csütörtökre virradóra meghozott döntése értelmében az országon belüli mozgás még szigorúbb korlátozásával igyekeznek megakadályozni a nagyobb számú családi találkozásokat és tömörüléseket az ünnepek időszakában a koronavírus-járvány miatt. Az erről szóló rendelet pénteken lép életbe.

December 21. és vízkereszt ünnepe, január 6. között tilos lesz az egyik tartományból a másikba való átutazás, kivéve ha ez engedélyezett munkavégzés vagy súlyos egészségi indok miatt szükséges. A tiltás a kevéssé járványveszélyes, vagyis sárga színű térségek közötti mozgásra is vonatkozik. A tilalom érvényes a más régiókban található telkekre, nyaralókba, rokonok otthonába történő utazásra is.

December 25-én és 26-án, valamint január elsején a városok, települések közötti mozgás is tiltott, ami azt jelenti, hogy például Rómából nem lehet az egyik közeli városba sem átmenni se gépkocsival, se vonattal. Az ellenőrzéseket, ahogyan eddig is, a sztrádakapuknál, a vasútállomásokon végzik, valamint hatósági felszólításra köztéren is igazolni kell a tartományon, városon kívüli mozgást. Az ünnepek alatti családi találkozók nem számítanak elfogadott indoknak. Kivételt jelent viszont, ha egy-egy családtag egyedül élő idős rokonnal tölti az ünnepnapokat segítségnyújtással.

A kormány éjszakába nyúló szerdai ülésén született döntés a következő hetek járványintézkedéseiről, amelyek pénteken lépnek életbe, és ötven napig lesznek hatályban. Ez az első alkalom, hogy a kabinet nem egy hónapra, hanem ennél hosszabb időre, egészen január 15-ig szigorít. A rendeletnek a területek közötti mozgásra vonatkozó része már megjelent a hivatalos közlönyben, az intézkedéscsomag egészét Giuseppe Conte miniszterelnök csütörtökön írja alá a tartományokkal még zajló egyeztetés lezárása után.

A tartományok reményeivel ellentétben a kormány nem enyhítette a november elején bevezetett korlátozásokat. Olaszország egészét nem alakították át sárga, vagyis kevéssé veszélyes övezetté. A sajtónak kiadott „majdnem végleges” vázlat szerint este tíz órától hajnali ötig tartó országos kijárási tilalom is érvényben marad, még az ünnepek alatt is. Ez többek között azt jelenti, hogy december 24-én a késő esti és éjféli misék elmaradnak, az olasz püspöki kar (Cei) korábbi bejelentése szerint a szertartásokat korábbi időpontra teszik át.

Engedménynek számít, hogy a karácsony előtti hetekben – a helyi járványhelyzettől függően – az üzletek akár este kilenc óráig is nyitva tarthatnak. A kereskedelmi központok december 20-ig hétvégén is nyitva lesznek az egyszerre beengedett vásárlói létszám korlátozásával.

A veszélyesebbként osztályozott tartományokban is engedélyezik az éttermek nyitva tartását december 25., december 31. és január 6. délben. Szilveszter napján viszont a szállodák éttermeit éjszaka zárva kell tartani.

A kormány a sípályák újranyitását nem engedélyezte, ami azonnali tiltakozáshoz vezetett az érintett tartományok részéről. A külföldről Olaszországba érkezőknek tíznapos karanténba kell vonulniuk, és ez a külföldi síelésből hazatérő olaszokra is vonatkozik. Leállították a tengerjáró hajók ünnepi járatait is.

Ami az oktatást illeti, a tervek szerint január 7-től visszaállnak a tantermi tanulásra a 14 évnél idősebb diákok is, ahol ezt a járványhelyzet lehetővé teszi.

A legutóbbi, szerda esti adatok szerint a több mint egy hónapig érvényes korlátozásokkal a felére sikerült csökkenteni a naponta szűrt koronavírus-fertőzöttek számát a november eleji majdnem negyvenezerről. A halottak száma azonban továbbra is magas, egy nap alatt 684 beteg halt meg.