New York állam kormányzója megreformálná a társadalmat a járvány után

A társadalom járvány utáni megreformálására szólított fel Andrew Cuomo, New York állam demokrata párti kormányzója kedden.

A politikus a szokásos napi sajtótájékoztatóján hangoztatta azt, hogy szerinte „társadalmi reformra” van szükség, ha – mint fogalmazott – „jobban akarunk újjáépíteni”. Konkrétan azonban nem fejtette ki, hogy mit is ért a társadalom megreformálásán.

Cuomo bejelentette: növekedett a koronavírus okozta Covid-19 nevű, tüdőgyulladásos betegségben elhunytak száma, míg vasárnap 226, addig hétfőn 230 halálos áldozatot követelt a járvány az államban.

„Minél előbb indítjuk újra a gazdaságot, annál nagyobb árat fogunk fizetni érte az emberi életeket tekintve. Az alapvető kérdés, amelyet nem hangsúlyozunk eléggé, hogy mennyit is ér egy emberi élet!” – fogalmazott Cuomo. New York kormányzója ismét a szövetségi kormányzat anyagi segítségének fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta: döntésével „a szó szoros értelmében a kormányzat határozza meg, hogy hány ember fog életben maradni, vagy meghalni”.

Vitatta Donald Trump amerikai elnök és Steve Mnuchin pénzügyminiszter azon kijelentését, hogy a járvány előtt rosszul gazdálkodó tagállamokat a kormányzat nem fogja megsegíteni. „Ha az államokat kiéheztetik, akkor hogyan várható el, hogy részt vállaljanak az egész ország újraindításából” – fogalmazta kérdésbe az álláspontját Cuomo. New Jerseyből kedden több mint 2400 újonnan diagnosztizált fertőzést, Pennsylvaniából több mint 500 újabb halálos áldozatot jelentettek.

Növekedett az újonnan regisztrált fertőzöttek száma a déli Louisiana államban is, bár – mint John Bel Edwards kormányzó közölte – kevesebb, mint 200 főre csökkent a lélegeztetőgépen lévő betegek száma. Louisianában négy fő híján 30 ezer koronavírusos fertőzöttet tartanak számon. Erősödik a járvány a szövetségi fővárosban, Washingtonban és környékén is. A főváros melletti Maryland állam kormányzója, Larry Hogan kedden közölte: a koronavírus-járvány egyik új gócpontja Maryland lett, annak ellenére, hogy már márciusban kijárási korlátozásokat rendeltek el. Az Egyesült Államokban jelenleg 41 tagállamban kezdték meg a gazdaság újraindítását, s 45 tagállamban jelentették be, hogy az idei tanévben már nem lesz oktatás az iskolákban, beleértve az egyetemeket is. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház kedd déli adatai szerint az Egyesült Államokban a regisztrált fertőzöttek száma meghaladta az 1 millió 192 ezret, s több mint 70 ezer amerikai halt meg a Covid-19-ben.

A szövetségi képviselőház demokrata párti frakciója vizsgálatot indít az eddigi gazdaságélénkítő csomagokban megszavazott összegek felhasználásáról. Ezt Steny Hoyer, a demokrata párti képviselőcsoport vezetője jelentette be kedden. Közölte, hogy virtuálisan, azaz videokonferencián tartott meghallgatásokat terveznek, akkor is, ha a republikánus törvényhozók tartózkodnak majd a részvételtől e meghallgatásokon. Hoyer újságíróknak arról beszélt, hogy Donald Trump „minden tőle telhetőt megtett, hogy aláássa a kongresszus alkotmányban rögzített felelősségét a végrehajtó hatalom ellenőrzésére”.

Hoyer azt követően jelentette be a „virtuális meghallgatásokat”, hogy a Fehér Ház közölte: a koronavírussal foglalkozó kormányzati munkacsoport tagjai májusban csakis akkor számolnak majd be a munkájukról a kongresszus előtt, ha azt Mark Meadows, a Fehér Ház kabinetfőnöke előzetesen engedélyezi.