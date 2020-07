Nacsa Lőrinc: a Fidesz-KDNP a baloldallal szemben megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét

A Fidesz-KDNP a 2021-es központi költségvetés elfogadásával a válságos idők ellenére is biztosítja a 13. havi nyugdíj visszaépítését, megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét – mondta Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: ezzel szemben a büdzsé elutasításával ugyanaz a baloldal mondott nemet a 13. havi nyugdíjra, amely a kormányzásakor eltörölt egyhavi nyugdíjat, valamint folyamatosan emelte a rezsit.

Ez mutatja a különbséget a Fidesz-KDNP és a balliberálisok válságkezelése között – hangoztatta Nacsa Lőrinc.

A mostani kormány rezsit csökkent, rezsiutalványt ad, nyugdíjprémiumot fizet – sorolta.

Úgy fogalmazott, hogy 2010-ben szövetséget kötöttek az idősekkel, és azt be is tartják. Garantálják a nyugdíjak reálértékének megőrzését, sőt növelik is azt, míg a balliberálisok, akik most felelősségre vonják a kabinetet, 2005 és 2010 között 10,5 százalékkal csökkentették a juttatások vásárlóértékét – jelentette ki.