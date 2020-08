Mesterházy Attila is elindul az MSZP társelnöki posztjáért

A politikus 2010 és 2014 között már vezette a pártot.

Mesterházy Attila, az MSZP országgyűlési képviselője eldöntötte, el fog indulni a társelnöki pozícióért a következő tisztújításon –mondta a politikus az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A Magyar Nemzet szerint egy hónap van a kongresszusig, Mesterházy elmondta, most nehéz helyzet van, átgondolta ő is, sok párton belüli és kívüli emberrel is beszélt a helyzet javítása érdekében. 2010-ben is hasonló helyzettel szembesült, sokan akkor is azt mondták, hogy el fog az MSZP tűnni. Kétéves intenzív munkával megduplázták a támogatottságot, s akkor ezek a hangok megszűntek.

Mesterházy szerint most nehezebb a helyzet, öt-hét százalék körül mérik a pártot a biztos választók körében, ami történelmi mélypont.

Volt sikerekben és kudarcokban is része, és van arra tapasztalata, hogyan lehet egy ilyen kudarcos helyzetből kihozni a pártot. Azt gondolja, minden politikai pártnak kell politikai identitást építeni, az MSZP-nek is. Egy progresszív baloldali pártban gondolkodik. Nem egymástól kell a szavazókat elcsaklizni, hanem újakat kell szerezni – mondta az Egyenes Beszédben Mesterházy.

A Magyar Nemzet már júniusban felvetette, hogy a szeptember 19-én, szombaton tartandó tisztújító kongresszuson Mesterházy Attila is elindul az elnöki székért. A lap már korábban beszámolt róla, hogy

a jelenlegi elnök Tóth Bertalannal elégedetlen megyei vezetők többsége azt szerette volna, ha az egykori pártelnök is indulna a megméretésen, aki a jelek szerint engedett a felkérésnek.

Mindez azt jelenti, hogy az eddig lefutottnak tartott tisztújító kongresszuson történhet még meglepetés, és egyáltalán nem biztos, hogy a szocialisták a Tóth Bertalan–Kunhalmi Ágnes tandemmel vágnak neki a 2022-es országgyűlési választásnak (a pártban ugyanis társelnöki rendszer bevezetését tervezik). A 2018-as áprilisi választáson elszenvedett katasztrofális választási vereség után az MSZP akkori teljes vezetése lemondott, majd a júniusi tisztújító kongresszuson Tóth Bertalan kis többséggel nyert, mindössze 54 százalékot szerzett Mesterházy 46 százalékával szemben.