Merkely Béla is elkapta a koronavírust

„Saját tapasztalatból állíthatom, hogy ez nem csupán egy nátha, de mégcsak nem is egy influenza, hanem egy sokkal komolyabb fertőző betegség” – írta a professzor.

A Semmelweis Egyetem rektora közösségi oldalán azt írta: „Az elmúlt napokban a családom tagjai közül többen is megfertőződtek az új típusú koronavírussal, és sajnos a hét elején az én PCR tesztem is pozitivitást mutatott, tegnap óta pedig már tüneteim is vannak”.

A professzor kijelentette:

„már saját tapasztalatból állíthatom, hogy ez nem csupán egy nátha, de mégcsak nem is egy influenza, hanem egy sokkal komolyabb fertőző betegség, amely teljes embert kíván a legyőzésére”.

Majd arra buzdított, hogy „ennek okán mindent meg kell tennünk, hogy elkerüljük a megfertőződést! Hallgatóinkra nagy szükség van a járvány megfékezésére, hiszen mint egy orvos- és egészségtudományi egyetem növendékeit, fel kell készítenünk választott hivatásukra, s mint Semmelweis Polgárok, össze kell fognunk és együtt kell helytállnunk a pandémia leküzdésére!”- írta professzor.