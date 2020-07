Megvan az Index új főszerkesztő-helyettese

Tevan Imre korábban is volt már az Index főszerkesztő-helyettese. Azt mondta, Szombathy Pál vezérigazgató és Bodolai László, az Index.hu Zrt. elnöke kérte fel őt a pozícióra. Ezek szerint tehát Szombathy végül a helyén maradt.

A leendő főszerkesztő-helyettes, ismert baloldali újságíró a Facebook-oldalán ezekkel a szavakkal jelentette be, hogy elfogadta a felkérést:

„…nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy újra elvállaljam-e azt a főszerkesztő-helyettesi pozíciót, amiből csaknem egy évtizede kirúgtak. A lényegi kérdés, hogy lehet-e normális, független újságot csinálni továbbra is az Indexben. Az derült ki, hogy lehet, mégha csak azért és addig is, mert és ameddig engedik”

– idézi Tevan Imre szavait a Media1 híre alapján a Pesti Srácok.

A visszatérő Tevan Imre bejegyzésében azt is leszögezte, hogy garanciákat kért a függetlenségre.

„Azt találtam ki, hogy akkor mondok igent a felkérésre, ha kapok valamiféle garanciát. Mégpedig azt kértem, hogy a szerződésem titoktartási klauzulájába írjuk bele, hogy arra az esetre nem vonatkozik, ha a tartalomba kívülről politikailag beleavatkoznak.

Ebben az esetben tehát felállhatok, és elmondhatom a nyilvánosságnak, hogy ezt azért teszem, mert szerintem politikai beavatkozás történt. Ez lesz az én saját, kis, egyszemélyes barométerem, amit remélem, soha sem kell elővennem. Ezt az ötletet nemcsak első szóra elfogadták, de kifejezetten támogatták, így igent mondtam” – hangsúlyozta.

Tevan később a Klubrádiónak is megerősítette a felkérést – teszi hozzá az Origo. Tevan azt mondta, hogy Szombathy Pál vezérigazgató és Bodolai László, az Index.hu Zrt. elnöke kérte fel őt a pozícióra. Bodolai, a tulajdonosi alapítvány elnöke sajtóközleményben szintén megerősítette a hírt, kiemelte benne, hogy Tevan „korábban már több mint hat éven át töltötte be ezt a posztot” – vagyis régi indexes -, és azt is, hogy „korábbi munkakörében” kezdi meg a munkát. Tevan Imre 2014-től 2016-ig az Origo munkatársa is volt.