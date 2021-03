Meghaladhatta az egymilliót a beoltottak száma Magyarországon

Az Európai Unió tagállamai között Magyarország jelenleg a második az oltási rangsorban.

Meghaladhatta az egymilliót azoknak a száma, akik már legalább az első adag oltást megkapták Magyarországon. Reggelig a hivatalos adatok szerint 981 ezer embert oltottak be, és vasárnap napközben is folytatódott a tömeges oltás, így sikerült átlépni az egymilliós határt – írja a Magyar Nemzet. Azt se felejtsük el, hogy emellett több mint 300 ezren már a szinte teljes védettséget biztosító második körön is túl vannak.

Ha a lakosság nagyságához képest nézzük, akkor Magyarországon a második legnagyobb az átoltottság az Európai Unióban. Málta van előttünk, 25 tagállam mögöttünk – közölte az M1 Híradó.