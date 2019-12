Megelőzhető lett volna a tragédia Győrben

Megmagyarázhatatlan családi tragédia történt vasárnap délután Győrben: Egy férfi megölte két kiskorú gyermekét, majd magával is végzett.

A rendőrségi közlemény szerint a rendőrök december 15-én 14 óra 50 perckor két gyermek és apjuk holttestét találták meg egy győri ingatlan két helyiségében. A rendőrség ügyeletét egy nő arról értesítette, hogy három gyermeke közül, akik jelenleg volt házastársánál vannak, csak az egyikükkel tud beszélni. A rendőrök a katasztrófavédők segítségével bejutottak a bezárt lakásba, ahol egy 13 éves lány és egy 10 éves fiú holttestét találták meg. A helyiségben tartózkodott még a harmadik testvér, egy 6 éves kislány is. A nyomozók megállapították, hogy

a két gyermek halálát idegenkezűség okozta, majd az épület egy másik helyiségében megtalálták a nő volt házastársának, egy 35 éves férfinak a holttestét is, aki önkezével véget vetett életének.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt vizsgálja a tragédia körülményeit. Amint azt az ügyészség is megerősítette, a gyermekgyilkosságot az a H. G. követte el, aki

2016-ban kalapáccsal támadt alvó feleségére Szombathelyen.

A férfi nemrégiben szabadult, a gyermekek láthatáson voltak győri otthonában.

A Szombathelyi Törvényszék hétfői közleményéből kiderült, hogy a férfit pártfogói vélemény és rendőri jelentés birtokában bocsátották feltételes szabadságra. A vádlott Győrbe költözött, ott munkát is kapott. A felesége és a gyermekei is rendszeresen látogatták a börtönben, kapott tőlük csomagot is. A szülői felügyeleti jog ügyében az anya kiállt a férje mellett.

„A járásbírósági döntés alapjául szolgáló igazságügyi pszichológus szakértői vélemény szerint nem merültek fel olyan pszichológiai szempontok, amelyek az apa szülői felügyeleti jogának megszüntetését indokolnák. A szakvélemény szerint az alperes érzelmileg kötődik a gyermekeihez.

Személyiségében olyan kóros vonások, amelyek a szülői szerepben való helytállásra őt alkalmatlanná tennék, nem mutatkoznak.

Feltehetően szabadulása után mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy gyermekeit kárpótolja” – írta a törvényszék közleményében. Ezt követően a szülők együtt szabályozhatták a közös gyermekeikkel való kapcsolattartás tartalmát.

Feltettük a kérdéseinket a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának is, akiktől azt a választ kaptuk, hogy a fogvatartottakkal kapcsolatba hozható információt nem adhatnak ki.

A két idősebb gyermek a szombathelyi Váci iskola növendéke volt, ahol Németh Gábor igazgató elmondása szerint két pszichológus foglalkozott a diáktársakkal. Kiscsoportos és egyéni beszélgetéseket folytattak a gyerekekkel, hogy feltárják, kinek milyen segítségre van szüksége ahhoz, hogy a történteket minél jobban tudja kezelni.

Az előző tragédia alapján be tudtuk azonosítani azt a tömbházat, ahol a bántalmazás után felgyógyult édesanya lakott gyermekeivel. Egy a házban lakó hölgy elmondta, hogy többször látták H.G.-t italosan hazatérni, de agressziót nem tapasztaltak nála. Egy másik szomszéd annyit tudott a családról, hogy talán három éve laknak a házban. A gyerekek nagyon aranyosak voltak, a kisfiúnak mindene volt a fekete kiskutyája. Hozzátette azt is, hogy a 70-es években épült társasházból lassan kihalnak az eredeti lakók, nagyon sok az albérlő, gyorsan változnak a lakók, az emberek alig ismerik egymást.

A vasárnapi tragédia kapcsán nagyon sokakban merül fel a kérdés: hogyan lehetett feltételesen szabadlábra bocsátani egy olyan férfit, aki brutális kegyetlenséggel próbálta megölni feleségét és kiskorú gyermekeit is veszélyeztette? Egy lapértesülés szerint egy neve elhallgatását kérő informátor azt állítja, hogy a szombathelyi börtön határozott tiltakozása ellenére döntött úgy a bv-bíró, hogy H. Gábor szabadon bocsátható. Nagyon rossz döntés volt ez, óriási hiba. Hiszen

szeptemberi szabadulása óta először most kapta meg egy hétvégére láthatásra a gyerekeit. Ha ez a pszichésen zavart férfi rács mögött marad, a két kisgyermek ma is él

– fogalmaz az informátor.

Egy további, szintén névtelenséget kérő személytől pedig azt tudtuk meg, hogy

a későbbi gyilkossal börtönbüntetésének teljes ideje alatt pszichológus foglalkozott.

Az ügyben megszólalt dr. Lazáry Györgyné igazságügyi szakpszichológus, aki huzamosabb ideje foglalkozik súlyosan traumatizált gyermekek vizsgálatával.

„Nem gondolom, hogy egy halálosan megfenyegetett anyára kellene bízni, hogy döntsön az apa kapcsolattartási jogával kapcsolatban. A bíróságnak, vagy a gyámhatóságnak ilyen esetben ezt a jogot is meg kellett volna szüntetnie. A hatóságnak, a társadalomnak ilyen esetben mindenek felett a védtelen, érdekérvényesítésre képtelen gyermek érdekét kell szolgálnia!

De még a józan ész is azt diktálja, hogy a gyermeknek semmi haszna nincs abból, ha havonta találkozik az anyját súlyosan bántalmazó apával, s ezáltal újra és újra felidéződik benne a tragédia emléke”

– hangsúlyozta a szakember.