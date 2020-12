Már több mint 200 ezren regisztráltak a koronavírus-oltásra (videó)

A kormány több gyártóval is tárgyal és már lekötött 17,5 millió oltóanyagot – jelentette be Dömötör Csaba.

Már több mint 200 ezren regisztráltak az oltásra. Ez azt jelenti, hogy változatlanul nagy az érdeklődés és nagyon sokan szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. A kormány több gyártóval is tárgyal és már lekötött 17,5 millió oltóanyagot. Akkor indulhatnak majd a tömeges oltások, ha megérkeznek a vakcinák – akár többféle is – és megvannak a szükséges hatósági engedélyek. Nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ez mielőbb megtörténjen – jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára egy Facebook-videóban.