Ma kiderülnek a felvételi ponthatárok

Idén közel 108 ezren jelentkeztek egyetemekre, főiskolákra: ennyien várják, hogy szerda este nyolc órakor nyilvánosságra hozzák a felsőoktatási felvételik eredményeit.

A ponthatárok – immár hagyományosan – elsőként a www.felvi.hu oldalon lesznek elérhetők.

A ponthatárokat a felsőoktatási intézmények az Oktatási Hivatal (OH) közreműködésével, az OH informatikai algoritmusával határozzák meg, az eredményeket a felsőoktatási intézmények vezetői hagyják jóvá. Egy képzés ponthatárát az adott felsőoktatási intézmény kapacitása mellett a jelentkezők száma és eredménye is befolyásolja. Minél többen jelentkeznek magas pontszámmal egy szakra, annál magasabb lesz az adott szak ponthatára.

A ponthatárok határozzák meg, hogy a jelentkező melyik általa megjelölt képzésre kerül be.

Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt.

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján idén negyvenegy alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szak esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszámot) határozott meg.

Nemzetközi tanulmányok szaknál 465, kommunikáció és médiatudomány szakon 455, pszichológia szakon 435 pontot kell elérni, osztatlan jogász képzésen 460, gazdaság- és pénzügy-matematika elemzés szakon legalább 440 pontot kell szerezni.

Azok a jelentkezők, akik megadták a mobilszámukat, még szerda este sms-értesítést is kapnak az eredményekről, amelyek az e-felvételiben is megnézhetők lesznek a ponthatárok közzététele után.

Borítókép: fiatalok a felsőoktatási ponthatárok bejelentésén, a Pont Ott Parti 2017 rendezvényen, Budapesten 2017. július 26-án.

MTI Fotó: Mohai Balázs