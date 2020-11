Terrortámadás egy bécsi zsinagógánál, többen meghaltak (videó)

Az oe24.TV jelentése szerint hétfőn este röviddel 20 óra után ismeretlen fegyveresek kalasnyikovval terrortámadást intéztek a Schwedenplatz közelében lévő Seitenstettengasse utcán található zsinagóga ellen. Az épületet őrző egyik rendőr életveszélyesen megsebesítették. A televízió képein az emberek pánikban menekültek, bezárkóztak a környékbeli vendéglőkbe. Az osztrák zsinagóga vezetője úgy nyilatkozott: nem egyértelmű, hogy a zsinagóga volt-e a célpont – írja Magyar Nemzet.

Sebastian Kurz osztrák kancellár a Twitteren azt írta:

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen.

A kora éjszakai órákban ülésezett a válságstáb Sebastian Kurz kancellár részvételével, aki „visszataszító terrortámadásnak” nevezte a történteket.

Kurz arról tájékoztatott, hogy

Korábban Karl Nehammer osztrák belügyminiszter is terrortámadásként utalt az eseményekre.

A miniszter az ORF közszolgálati televíziónak nyilatkozva először azt közölte, hogy lövöldözésben többen életüket veszthették, és többen megsebesülhettek.

A belügyminiszter szerint több elkövető lehetett. Felszólította az embereket, hogy maradjanak otthonaikban.

– hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy a helyzet egyelőre átláthatatlan.



A Falter című osztrák lap birtokába került felvételen egy férfi látható, aki a zsinagóga épülete előtt válogatás nélkül tüzet nyit éttermekre. Más felvételeken több vadul lövöldöző férfit lehet látni az osztrák főváros utcáin. Az egyik videón látni lehet, hogy egy embert – valószínűleg egy rendőrt – találat ért.

Egyelőre csak egy rendőr és egy járókelő halálát erősítették meg. Más jelentések szerint több halott és sebesült is lehetséges. Az oe24 televízió képein látni, hogy egy rendőr életét vesztette.

A rendőrség lezárta a környéket, az oe24.TV televízió jelentése szerint az egyik támadó egy robbanó szerkezettel felrobbantotta magát. A fegyveresek közül a rendőrség már négyet elfogott. A támadók mind ugyanolyan fehér uniformist viseltek, ami szervezett merényletre utal. A hatóságok a már elfogott támadókat levetkőztették.

