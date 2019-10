Lehet, hogy nem is kínaiak voltak az angliai halálkamion utasai

Elképzelhető, hogy többségükben vietnamiak voltak azok az emberek, akiket a héten holtan találtak egy bolgár rendszámú kamionban Anglia délkeleti részén – jelentették hírügynökségek egy vietnami település lelkészére hivatkozva.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Anthony Dang Huu Nam atya, a Hanoitól mintegy 300 kilométerre délre lévő Yen Thanh település katolikus papja a Reuters hírügynökségnek szombaton azt mondta, több családdal is beszélt a környéken, amelyek aggódnak, hogy eltűnt szeretteik az áldozatok közt vannak. Hozzátette azt is, hogy Yen Thanhban, amely Nghe An tartomány egyik járási központja, az egész közösség gyászban van, mert úgy vélik, a kamionban meghaltak nagy része tőlük indult útnak.

A térség egyike Vietnam legszegényebb részeinek, egy embercsempészet ellen küzdő amerikai szervezet szerint a térségből minden évben számosan távoznak külföldre.

Az atya újságíróknak azt mondta, a halottak közt lehetnek a szomszédos Ha Tinh tartományból útnak indult emberek is. Hozzátette, hogy a vietnami állami média szerint idén augusztus végéig ez utóbbi tartományból több mint 40 ezren keltek útra, hogy máshol – egyebek közt a tengerentúlon – keressenek munkát.

Noha korábbi hatósági beszámolók azt feltételezték, hogy kínai állampolgárokról van szó, Peking ezt nem erősítette meg, a hét végére pedig több vietnami család is felvette a kapcsolatot az indokínai ország londoni nagykövetségével, az Egyesült Királyságba indult eltűnt családtagjaik ügyében.

A nagykövetség pénteken közölte, hogy felvette a kapcsolatot a brit rendőrséggel annak a 26 éves vietnami nőnek az ügyében, aki kedden késő este – néhány órával a kamion megtalálása előtt – kétségbeesett szöveges üzeneteket küldött a családjának arról, hogy nem kap levegőt és halálán van. A vietnami külügyminisztérium még nem nyilatkozott az áldozatok állampolgárságáról.

Az Egyesült Királyságban élő vietnamiakat képviselő, VietHome nevű szervezet az ügyben közel húsz, korábban eltűnt vietnami fényképét adta át a rendőrségnek.

A BBC brit műsorszóró társaság eddig hat vietnami családdal vette fel a kapcsolatot, ők szintén attól tartanak, hogy rokonaik a kamionban vesztették életüket.

Vietnami weboldalakon többen azt írták,

elképzelhető, hogy az áldozatok hamis, kínai útlevelekkel indultak az Egyesült Királyság felé.

A brit rendőrség szerdán találta meg a 31 férfi és 8 nő holttestét, s az ügyben azóta több embert őrizetbe vettek.

A szófiai külügyminisztérium szerdán közleményt adott ki, amely szerint a Scania márkájú kamiont egy ír nő tulajdonában álló cég regisztrálta Várnában. Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy Szófia együttműködik a brit hatóságokkal a tragédia vizsgálatában, hozzátéve ugyanakkor, hogy a kamion nem lépett be Bulgáriába 2017-es regisztrációja óta.

Vizsgálat indult továbbá Belgiumban is, a nyergesvontató hűtőkonténerét ugyanis friss értesülések szerint a belga Zeebrugge kikötőjéből szállították komppal az Egyesült Királyságba.

Borítókép: helyszínelők a 39 illegális bevándorló holttestét rejtő kamionnál