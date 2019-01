Kubatov Gábor: a Soros-szervezetek azonos sztenderdek alapján működnek

A Fidesz pártigazgatója szerint ezek a sztenderdek a következők: „agresszió, erőszakos tüntetések, akciók, destabilizáció”.

A Figyelő című hetilap csütörtökön megjelent számában közölt interjúban Kubatov Gábor hozzátette: a Fidesznek és a kormánynak ezzel szemben a türelem és a józan gondolkodás elvét kell képviselnie.

Egyetlen fideszes sem ült fel a provokációnak, nem „vettük fel a kesztyűt” – fogalmazott. Leszögezte: „csak mi vagyunk a nyugodt erő, a kiegyensúlyozott, biztos bázis”.

Arról is beszélt, hogy az ellenzék decemberben „mondvacsinált indokkal megindította az uniós és az önkormányzati kampányát”. Úgy vélte, „a bohózat újabb fejezetét látjuk, bár a lényeg nem változott: legyen összefogás, legyen közös lista”. Mint mondta,

régóta világossá vált, hogy az ellenzék Soros György kezében van, „ő mozgatja a szálakat”.

A közös ellenzéki lista lehetőségéről Kubatov Gábor azt mondta: „szerintem lesz Soros-lista”, és arról van szó, hogy minél előnyösebb pozíciót alkudjanak ki egymással szemben maguknak egy lehetséges összefogásban. „A végén ugyanis újra az fog kiderülni, hogy semmi más nem számít, csakis a hatalom megszerzése és a pénz” – magyarázta, megjegyezve: ebből is látszik, hogy „megélhetési politikusokról beszélünk”.

Kitért arra: az ellenzék vélhetően a tavaszi ülésszakon is hozza a formáját, és „folytatják azt az agresszív obstrukciót, amit decemberben elkezdtek”.

A pártigazgató a munka törvénykönyvéről kifejtette: amikor 2012-ben utoljára módosították a jogszabályt, elérték, hogy tovább nőjön a munkahelyek száma, és jelentősen emelkedjenek a reálbérek. A cél most is ugyanez, az emberek eddig is végeztek többletmunkát, de „sumákolni” kellett, például prémiumként fizették ki nekik az ezért járó pénzt – mutatott rá. Hozzátette: ráadásul a túlmunkakeret bővítését csak akkor lehet elrendelni, ha abba a munkavállaló is beleegyezik.

Kubatov Gábor az önkormányzati választásról elmondta: az elmúlt években az ország településein élők kétségtelenül jól jártak a Fidesz kormányzásával.

Megszabadították a helyhatóságokat az adósságállományuktól, attól a pénzügyi válsághelyzettől, amelybe az MSZP kormányzása vezette őket

– emlékeztetett.

Közölte: több ezer milliárdos fejlesztéseket hajtanak végre a településeken; élhető, megtartó erejű, fejlődő településeket szeretnének országszerte.

Megjegyezte: a jelöltállítási folyamatot az európai parlamenti választás után indítja el a Fidesz.

A Fidesz pártigazgatója azt is mondta: Tarlós István főpolgármester kilenc év alatt sokkal többet tett a fővárosért, mint Demszky Gábor 20 év alatt. A baloldal budapesti előválasztásán „tehetségtelen jelöltek akarják összemérni az erejüket”

– vélekedett.

Hozzáfűzte: leginkább Tarlós Istvánt sajnálja, hogy „ilyen levitézlett emberekkel kell vitába szállnia”.