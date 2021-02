Operatív Törzs: a kínai vakcinával is kezdődik az oltás, nagy lépést tehetünk a védettség felé

A többi oltóanyag mellett a héten a kínai vakcinával is megkezdődik az oltás.

Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy 119-en nem viselték vagy nem megfelelően viselték a maszkot, 92-en a 10 ezer főnél népesebb településeken szegték meg a maszkviselési szabályt – tette hozzá. 397-en szegték meg a kijárási tilalmat.

Müller Cecília országos tisztifőorvos kifejtette: nyilvánvaló, hogy már a járvány harmadik hullámának felszálló szakaszában vagyunk, az aktív fertőzöttek száma is növekszik – tette hozzá. Az elmúlt időszakban is volt olyan áldozat, fiatal is, akit a védőoltás megmentett volna. Müller Cecília beszámolt arról is, hogy a kórházban lévők száma is folyamatosan emelkedik.

Az országos tiszti főorvos elmondta, hogy szerdán eljutott a háziorvosokhoz a kínai vakcina, amelyből praxisonként 50-55 főre elegendő vakcina érkezett, de ez a szám praxisonként eltérő lehet, hiszen az egyes háziorvosi körzetek sem egyformák, van, ahol több az idős. Nagyon nagy feladat ez most a háziorvosok számára, de jól veszik az akadályokat – tette hozzá.

Bármelyik vakcina megvéd a súlyos betegségtől

A következő időszakban a kínai mellett Astrazeneca, és Pfizer-vakcina is rendelkezésre áll, és zajlik az oltás. A következő egy hétben nagy lépést tehet az ország a védettség irányába – tette hozzá.

Már az első adag vakcina beadását követően is megindul az ellenanyag-termelés, az ötféle vakcina mindegyike megvéd minket a halálos kimeneteltől

– fejtette ki Müller Cecília.

Ha a mostani tempóban haladunk, akkor sokkal hamarabb tudunk egy olyan védettségi szintre kerülni, ami jelentős az országban – mondta Müller Cecília. Már most is az uniós átoltottság felett járunk – tette hozzá.

Eddig már több mint 30 millió embert oltottak be az orosz és a kínai vakcinával

Mindegyik vakcina megfelelő védelmet biztosít, ezért nincs okunk a késlekedésre – mondta Müller Cecília. Persze vannak különbségek a vakcinák között, de az oltóorvosnak kell döntenie minden kérdésben – tette hozzá. Akinek nincsen különleges betegsége, azoknak bármelyik vakcina megfelelő védelmet biztosít – mondta.

A mutáns vírusvariánsok a szennyvízben is jelen vannak

Müller Cecília elmondta, hogy a szennyvizekben a mutáns vírusok is kimutathatók. Budapesten, Debrecenben, Győrben, Székesfehérváron is kimutatták a brit mutáns vírust – tette hozzá. Február 23-ig 400 főnél mutattak ki brit mutáns vírust laboratóriumi körülmények között. Brazíliai és dél-afrikai variánst nem mutattak ki. A 400 esetből csak 10 esetben volt szó utazásról – tette hozzá.

Mindegyik szakértő arról számol be, hogy a brit mutánssal szemben a jelenleg alkalmazott védőoltások védenek

– mondta Müller Cecília.

Az idősotthonok látogathatóságát is fontolgatják

A bentlakásos szociális otthonokban lakók közül az, aki már megkapta a második védőoltását, elképzelhető, hogy könnyítést kaphat, de erről az Operatív Törzs dönt majd – mondta Müller Cecília.

Egyéb enyhítésnek egyelőre nincsen helye

– tette hozzá.

Az autoimmun betegek is felvehetik az oltást

Az autoimmun betegek is jelentkezzenek az oltakozásra! – mondta kérdésre válaszolva Müller Cecília – ugyanakkor minden eset egyedi elbírálást igényel az oltás előtt. Jelenlegi ismereteink alapján a Pfizer- és a Moderna-vakcina ajánlott az autoimmun betegeknek – tette hozzá.