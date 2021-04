Már több mint 4,1 millióan regisztráltak oltásra (videó)

Véget ért a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs online sajtótájékoztatója.

Az elmúlt két hét során az oltási programban az eddiginél is nagyobb ütemet tudtunk diktálni, tegnap estig 2 969 647 első és 1 250 582 második oltást adtak be az oltóhelyeken – közölte György István államtitkár, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője az Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóján.

György István elmondta, az eddigi magyarországi átoltottság már komoly haladást jelent a járványból kivezető úton. Hozzátette, természetesen nagyon fontos, hogy továbbra is minden rendelkezésre álló vakcina eloltásával minél többeket be tudjunk oltani. Az európai helyzetet tekintve az államtitkár szerint azt láthatjuk, hogy hazánk más európai országokhoz képest már dupla akkora utat tett meg az átoltottság terén. Kétszer annyi beteg élvez védettséget a betegség súlyos lefolyása ellen. György István elmondta, abban bíznak, hogy ez rövidesen a járványügyi adatokban is éreztetni fogja a hatását.

Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy továbbra is nő az oltásra regisztráltak száma, immár 4 millió 110 ezer személy jelentkezett oltásra, és az eddig regisztráltak 64 százaléka már megkapta legalább az első vakcinát.

Az oltási program az elmúlt három hónapban a legveszélyeztetettebb csoportokra koncentrált, az egészségügyi dolgozókra, az idősotthonokban élőkre és dolgozókra, valamint a regisztrált legidősebbekre. Az eddig regisztrált másfél millió 65 év feletti személyből csaknem 1,4 millióan kapták meg az oltást, akik pedig még nem, azokat is folyamatosan próbálják elérni a háziorvosok – mondta el az államtitkár.

– A három legveszélyeztetettebb csoport oltásán nagy részben túl vagyunk, ma már egyre több praxisban tudják oltani a 60 év alatti aktív korosztályt is, amely a járvány megfékezése szempontjából nagyon fontos,

ez a korosztály az oltási program legnépesebb csoportja, közülük összesen 2 millió 130 ezer 18 és 59 év közötti személy regisztrált az oltásra, és a háziorvosok döntése alapján eddig több mint 800 ezren már meg is kapták az oltást – ismertette György István.

Mint ismert, a háziorvosok számára szakmai ajánlás is készült, hogy mely kockázati, krónikus betegségekkel élőket sorolják előre. A háziorvosok éppen ezért azokat részesítik előnyben, akik számára a fertőzés súlyosabb kockázatot jelent, de György István hangsúlyozta, mindenkit be fognak oltani, aki kéri az oltást. 1,3 millióan már az aktív korosztályból is várnak az oltásra, nekik is már bármikor csöröghet a telefonjuk és oltásra hívhatják őket.

Az államtitkár mindenkit arra kér, hogy regisztráljon, hiszen mindenkire heteken belül sor fog kerülni.

Újabb lehetőség a pedagógusok számára

Az elmúlt napokban a lakossági oltások mellett a pedagógusok soron kívüli beoltása is megtörtént, húsvét előtt 78 ezer, korábban már regisztrált köznevelésben dolgozó pedagógust, a múlt héten további 100 ezer óvodai, bölcsődei és iskolai dolgozót oltottak be,vagyis ezen csoport 80 százaléka már kapott vakcinát.

György István az Operatív Törzs tájékoztatóján bejelentette, az Országos Oltási Munkacsoport úgy döntött, hogy

egy harmadik körben újabb lehetőséget ad a soron kívüli oltásra azoknak a bölcsődei, iskolai és óvodai dolgozóknak, akik a behívó ellenére az elmúlt két oltási körben valamilyen okból nem tudtak megjelenni.

Őket még ezen a héten, pénteken, szombaton és vasárnap fogják oltani a kórházi oltópontokon, Pfizer-vakcinával. Körülbelül 30 ezer főt fognak újra behívni SMS-ben, az oltáson meg nem jelent pedagógusokon kívül a bentlakásos gyermeknevelési intézményben dolgozókat is hívják.

Az államtitkár hangsúlyozta, a pedagógusok oltása az óvodák és iskolák újranyitásának egyik legfontosabb feltétele, hiszen így a pedagógusok személyesen tudják oktatni a gyermekeket.

További szállítmányok érkeznek

A heti oltási tervet teljes mértékben az szabja meg, hogy mennyi vakcinával tudunk oltatni – mutatott rá György István, hozzátéve: sajnos messze nem annyival, mint amennyivel képesek lennénk. Mint mondta, négyféle vakcina érkezik kedden, amelyekből gazdálkodni tudnak: Pfizer, AstraZeneca, Johnson és Szputnyik. A kedden érkezett 248 ezer adag Pfizerből 150 ezret a háziorvosok által szervezett regisztráltak oltására használnak a kórházi oltópontokon, 30 ezret a pedagógusok soron kívüli, harmadik oltására, a többit pedig második körös oltásokra.

Kedden megérkezik a Johnson-vakcina első szállítmánya, amely 28 800 adagot jelent, ezt a honvédségi oltóbuszos oltásokra használják fel, mivel ebből a vakcinából csak egy oltás kell, így a buszoknak csak egyszer kell eljutniuk a kistelepülésekre. Ezen a héten még a katonák második körös oltását is végzik a buszokon, de a jövő héten már újra a lakosság oltásához fogják igénybe venni a buszokat, várhatóan Tolna megyei kistelepüléseken – ismertette az államtitkár.

Kedden ugyancsak érkezik 28 800 AstraZeneca-vakcina, amely sajnos jóval kevesebb az eredeti tervekhez képest, azonban a gyártó jelentősen csökkentette a szállítmányokat. Ezeket a vakcinákat a háziorvosokhoz fogják kiszállítani.

György István azt is elmondta, a szintén kedden érkező Szputnyik vakcinákat csak a hatósági vizsgálat után lehet majd kiszállítani az oltópontokra, ahol a korábban már ezzel a vakcinával oltottak második körös oltását fogják elvégezni.

Súlyos megbetegedést okoz a brit mutáns

Még mindig sok beteg van kórházban – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Sajnos a brit mutáns olyan súlyos megbetegedéseket eredményez, amelyek miatt a fiatalok kórházi kezelésre szorulnak.

Nagyon sokféle hír jelenik meg, és ezek jelentős része ellentétes a valósággal.

Minden új módszert, tapasztalatot igyekeznek megosztani másokkal, ám minden gyógyszeres kezelés és rehabilitációs kezelés ellenére sajnos nagyon rosszindulatú ez a vírus – tette hozzá. Mindenki regisztráljon az oltásra, és mindenki a megadott időre jelenjen meg, így lehet elkerülni a különféle torlódásokat – mondta a szakember.

– A járvány kezdetétől számítva rövid időn belül elérhetővé vált a világban sokféle vakcina. Mindegyik hatásos és biztonságos – mondta Müller Cecília.

Minél több forrásból kell beszerezni vakcinát, és jó hír, hogy már hatfélével lehet oltani. Egydózisú vakcina érkezik, a Jansen. Müller Cecília arról is szólt, hogy e vakcina esetében is lehet oltási reakció, de ez nem veszélyes.

Meg kell törni a fertőzési láncot

– Mindent megtesznek a hatóságok, hogy a hazai fertőzésláncot megtörjék – mondta Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos szólt arról is, hogy a mutáns vírusok fertőzőképessége folyamatosan növekszik. A kórokozó oldaláról nem lehet arra számítani, hogy ennek a veszélye megszűnne. Ez egy rendkívül súlyos megbetegedést okozó kórokozó – mondta a szakember. Nagyon sok múlik azon, milyen fogékonyságú szervezetet talál. A védőoltások beadásával kevésbé fogékonnyá tesszük a szervezetet.

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy az első oltást követően is bárki elkaphatja a vírust, de a súlyos szövődményektől megvédi az adott személyt. Ha valaki 3 napja tünetmentes, és 10 nap eltelt az első tünetek megjelenésétől, akkor gyógyultnak tekinthető, és ezt követően kaphatja meg a második adag oltását.

Nem szükségszerű, hogy legyen oltási reakció

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy nincs összefüggés az oltási reakció és a kialakult védelem között. Nem szükségszerű, hogy legyen oltási reakció – tette hozzá.

A poszt-Covid-szindrómáról azt mondta, hogy minden harmadik fertőzésen átesett beteg mutat valamilyen tünetet, és még fél évig is fennállhatnak a tünetek. Szervi és pszichés probléma is lehetséges – tette hozzá. Mindenki forduljon háziorvoshoz, ha ilyet tapasztal. Senki se süppedjen önsajnálatba ezen a téren.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a védelmi intézkedéseket továbbra is mindenkinek be kell tartania. A vakcina beadása után idő kell a szervezetnek a védettség megszerzéséig – tette hozzá. A nem oltott személyekre is vigyázni kell.

Két kocsmát zártak be

238 ember szegte meg a kijárási tilalmat – mondta Kiss Róbert. 37 intézkedés volt a tranzitálási szabályok megszegése miatt. 6257 hatósági házi karantént rendeltek el hétfőn.

Kiss Róbert közölte, hogy hétfőn 685 személy nem viselt maszkot. 656 ember nem viselt maszkot a közterületeken – tette hozzá a rendőr alezredes. Hétfőn két vendéglátóüzletet zártak be fél évre Jákon és Zsombón.

A közvetítést itt nézheti vissza:

Az operatív törzs sajtótájékoztatója (2021. április 13.) Posted by Magyarország Kormánya on Tuesday, April 13, 2021

Borítókép: Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján 2020. május 7-én