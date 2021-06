Operatív Törzs: túl vagyunk a harmadik hullámon, de ősszel újra erősödhet a vírus (videó)

Aki már beoltatta magát, nyugodtan várhatja a nyarat – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Kiss Róbert rendőr alezredes közölte, hogy az országba be lehet lépni minden olyan védettségi igazolvánnyal, amit Magyarország elfogadott. Ciprussal is megszületett a megállapodás, ez a 12. ország – tette hozzá.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 278 680, közülük 4 027 056 fő már a második oltását is megkapta – mondta el Müller Cecília országos tiszti főorvos. 117 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 206 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A koronavírus-járvány harmadik hulláma lecsengett a védőoltások nagyszámú beadása miatt – mondta Müller Cecília. Most jellemzően a második adag védőoltások beadása történik – tette hozzá. Az országos tiszti főorvos elmondta: továbbra is lehet időpontot foglalni első oltásra, már 5,294 millió fő regisztrált és 97 százalékuk már meg is kapta a védőoltást.

Az influenzaoltásokhoz hasonlóan a koronavírus is szezonalitást mutat Müller Cecília szerint, így a mostani csökkentést követően ősszel újra a vírus megerősödése várható

– jelentette ki.

Aki idáig nem oltatta magát, az még pótolni tudja – mondta Müller Cecília, hozzátéve: aki már megkapta az oltásait, nyugodtan várhatja a nyarat. Szólt arról is, hogy a védőoltások beadásának a száma egy bizonyos arány után csökkenőben van. Csak annyi oltópontot működtetnek, amennyire szükség van – tette hozzá.

Az országos tiszti főorvos bejelentette:

akinél az első oltás után olyan reakció lép fel, amely indokolja, a háziorvosa vagy a kezelőorvosa javaslata alapján lehetőséget kap arra, hogy egy másik típusú oltást kapjon második vakcinaként.

A vírus továbbra is mutálódik, variálódik, ez alapvető jellemzője – tette világossá Müller Cecília. A WHO ezért új elnevezést vezetett be a mutánsok megkülönböztetésére, ezentúl nem a felfedezési helye alapján nevezik el őket, hanem a görög ábécé betűi alapján, így a brit mutáns például az alfa nevet kapta.

Még nem tartunk ott, hogy a harmadik oltásra vonatkozó kérdésre válaszolni lehessen, de könnyen lehet, hogy szükség lesz rá – mondta kérdésre Müller Cecília.