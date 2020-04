Operatív Törzs: folyamatosan nő a fertőzöttek száma (videó)

Még nem olyan mértékű, hogy robbanásról lehetne beszélni.

Ruszin Romulusz a Honvédelmi Minisztérium miniszteri titkárságvezetője a szombati sajtótájékoztatón közölte, újabb 11 vállalathoz küldtek honvédelmi irányító törzset ezen a héten, így már 104 cégnél vannak katonák és rendőrök. Ezek létfontosságú vállalatok a vírus veszélyhelyzet kezeléséhez.

Tegnap befejezték a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését – közölte. A hat nap alatt a zászlóalj katonái több mint 45 ezer négyzetméter belterületet, valamint közel 30 ezer négyzetméter külterületet mentesítettek, és ennek során 1500 liter vegyivédelmi mentesítőanyagot használtak fel.

A magyar honvédség felkészült, hogy hasonló fertőtlenítéseket végre tudjon hajtani.

Műveleti területeken, több mint ezer katona teljesít szolgálatot, mind jól vannak, nincs közöttük fertőzött. Azokon a műveleti területeken, ahol a nemzetközi parancsnok úgy döntött, hogy csökkenti a létszámot, onnan Magyarország is kivonja erőit. Így szállítottak haza Maliból egy kisebb kontingenst – mondta Ruszin Romulusz.

A honvédség továbbra is részt vesz a déli határzár biztosításában és ott vannak a katonák az északi és nyugati határ mentén.

Támogatják a rendőrséget a humanitárius korridor fenntartásában és a nagyvárosokban lehet katonákkal találkozni. Részt vesznek a védekezéshez szükséges anyagokat tároló raktárak őrzésében is.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a szombati sajtótájékoztatón megköszönte a katonák segítségét a Pesti úti idősotthon fertőtlenítésében.

Hozzátette, bár folyamatosan nő a fertőzöttek száma, de még nem olyan mértékű, hogy robbanásról lehetne beszélni. Ettől függetlenül mindenféle forgatókönyvre fel kell készülni – hívta fel a figyelmet.

Az országos tisztifőorvos kiemelte, az elmúlt napon egy 42 éve nő is meghalt, akinek számos alapbetegsége volt, így kiemelt kockázatúnak számít.

Több mint százzal emelkedett az elmúlt napokban azoknak a száma, akiknek olyan súlyosak a tüneteik, hogy kórházi ellátásra szorulnak. 829-en vannak kórházban, tehát az ő állapotuk súlyosabb. Közülük 60 főt tartanak lélegeztető gépen.

Müller Cecília szerint még tart a járvány emelkedő tendenciája.

A szociális intézményekben is nő a fertőzöttek és a halottak száma.

A fővárosi fenntartású Pesti úti otthonban a legsúlyosabb a helyzet, ahol már 21-en haltak meg. Még tart a vizsgálat, ennek eredményéről később tájékoztatnak.

Müller Cecília közölte, egyre több laboratóriumi vizsgálat is zajlik, mert a fertőzések növekedésel a kontaktok száma is nő, így a szoros kontaktusnak minősülőket is laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá.

18 olyan szociális intézményről tudnak, ahol fertőzések vannak. 386 gondozott és 45 dolgozó fertőződött meg összesen. A fertőzött gondozottak közül 268-an vannak kórházban. Egy részük súlyos állapotban van. A gonzók közül mindössze egy fő van kórházban.

Az idősotthonok gondozottjai közül összesen 33-an haltak meg.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy a laboratóriumi vizsgálat csak egy pillanatnyi állapotot mutat, ezért nagyon fontosak az alapvető járványügyi intézkedések, főleg az elkülönítések. A kórházi ápolásra szoruló új betegek közül nagyon sok idősek otthonából került ki.

Országosan továbbra is kiemelt a fertőzöttség Budapesten és Pest megyében.

Kiss Róbert az Operatív Törzs ügyeleti központjának munkatársa a sajtótájékoztatón elmondta, megjelent a kormányrendelet, amely lehetőséget ad az önkormányzatoknak szigorítani a kijárási korlátozást. Ezen a hétvégén is ellenőriznek a rendőrök az utcákon, a többi közt a boltok zárva tartását és a kijárási korlátozás betartását is.

Kiss Róbert elmondta, folyamatosan csökken a hatósági házi karanténban lévők száma, jelenleg 12 150 fő, 251-el kevesebb van karanténban. Ennek oka, hogy hazatértek a külföldön lévő magyarok, akik közben kitöltötték a házi karantén idejét.

