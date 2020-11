Operatív Törzs: megnő a koronavírusos betegeket ellátó intézmények száma (videó)

Felkészülünk arra hogy minden beteget el tudjunk látni – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos a hétfői sajtótájékoztatón.

Ekkor léphetnek életbe az Orbán Viktor által bejelentett lépések

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy Orbán Viktor újabb védelmi intézkedéseket jelentett be, de csak akkor lépnek életbe, ha a parlament elfogadja a rendkívüli helyzetről szóló javaslatot. Szólt arról is, hogy rendezvénytilalom lesz, kijárási tilalom lesz 20-tól 5-óráig – írja az Origo.

Ennyi rendőrségi intézkedés történt

Kiss Róbert elmondta, hogy a hétvégén 18 rendőri lépés volt a tömegközlekedési eszközökön a maszkviselési szabályok megszegése miatt. 14 személlyel szemben intézkedtek szigorúan. Az üzletekben 409 rendőri intézkedés volt a maszkviselési szabályok megszegése miatt. A vendéglátóhelyeken csak Budapesten 17 üzlet esetében tapasztalták a korlátozott nyitvatartás megszegését.

12 üzletet zártak be

12 üzletet zártak be a hétvégén, ebből 10-et Budapesten, kettőt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében rendelték el – mondta Kiss Róbert. Több mint 36 ezer hatósági házi karantén van – tette hozzá.

Müller Cecília: nehéz napokat élünk

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy nagyon nehéz napokat élünk, mivel a járvány fokozódik Európában. Az európai egészségügyi rendszerek súlyos kihívás előtt vannak – tette hozzá. Egyes országokból betegeket kellett elvinni máshová.

Minden kórház belép a koronavírusos-beteg ellátásába

Szólt arról is, hogy az itthoni egészségügyi ellátórendszer is megterhelt, az ágyak 60 százaléka van még megtelve. Annak érdekében, hogy mindenkor ki tudják szolgálni a betegeket, ezért keddtől valamennyi intézmény belép a koronavírusos-betegek ellátásába. Felkészülünk arra hogy minden beteg ellátásra kerüljön – tette hozzá. A tervezhető ellátások körét pedig elhalasztják.

A teljes sajtótájékoztató:

Külön látják majd el a gyerekeket is

A sürgős beavatkozásokra továbbra is a korábbi szabályok vonatkoznak – mondta Müller Cecília. Az onkológiai, a kardiológiai betegek ellátása, valamint a transzplantációk is elvégehetőek, és a reprodukciós ellátások is elérhetőek maradnak. 77 intérményben végzik el a koronavírusos-betegek ellátását, külön intézmény lesz a gyerekeknek is – mondta Müller Cecília. A járványt megállítani nem lehet, nagyon intenzíven zajlik.

Ennyi óvodát és iskolát zártak be eddig

A középiskolák és egyetemek esetében változások lesznek, míg az óvodákban és általános iskolákban zavartalanul mennek tovább a dolgok. 86 óvodában és 11 iskolában van rendkívüli szünet – mondta Müller Cecília. Az óvodák esetében 3 százalék, míg az iskolák esetén 0,4 százalékos a zárási arány. Mindezért köszönet illeti az ott dolgozókat – tette hozzá.

639 fő szegte meg a kijárási korlátozást

Kiss Róbert kérdésre azt mondta, hogy országosan 639 fővel szemben intézkedtek a kijárási korlátozás megszegése miatt.

Nem szabad túl sok vitamint sem szedni

Szükséges egy többlet-vitamin bevitel – mondta kérdésre Müller Cecília. Az immunrendszer erősítése miatt van szükség a vitaminokra. Napi 500 mg C-vitamin, és 200 nemzetközi egységnyi D-vitamint javaslok – tette hozzá. Semmiképpen sem ajánlott túlzott vitamin-bevitel.