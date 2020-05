Operatív Törzs: a járványügyi készültséget továbbra is fenn kell tartani (videó)

A beszámoló 11-órakor kezdődött.

Az Operatív Törzs napi beszámolója előtt Izer Norbert, adóügyekért felelős államtitkár adott tájékoztatást, amit itt olvashat el.

Máig 3417 igazolt fertőzöttet regisztráltak, tegnap hatan haltak, így összesen 442 az elhunytak száma – mondta Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos örömtelinek nevezte hogy fokozatosan növekszik a gyógyultak száma, ma 1287 gyógyult van, így 1688 fő az aktív fertőzöttek száma. Összesen 614 főt ápolnak kórházban és 46-an vannak lélegeztetőgépen.

Továbbra is szükséges követni a járványügyi szabályokat – hívta föl rá a figyelmet a tisztifőorvos. Hamarosan lehetővé válik az egészségügyi ellátások további bővítése tájékoztatott a tisztifőorvos és bejelentette hogy hétfőtől új ellátásokat vezetnek vissza.

Újabb egészségügyi ellátásokat vezetnek vissza – jelentette ki a tisztifőorvos.

Május 18-tól újra kezdődhetnek azok a szűrővizsgálatok, amelyek nem népegészségügyiek, hanem például alkalmassági vagy alkalomszerű vizsgálatok.

A fekvőbeteg-ellátásban a tervezhető, nem sürgősségi beavatkozások is végezhetők hétfőtől. Cél a krónikus ellátások fokozatos visszavezetése is – tette hozzá.

Lehetőség van arra, hogy az egészségügyi szolgáltatók megyénként eldöntsék, melyik intézményben milyen ellátást nyújtanak. A kórházi ágyak harmada felszabadítható – hangsúlyozta Müller Cecília.

Továbbra is érvényes, hogy telefonon be kell jelentkezni a betegeknek, így kerülnek besorolásra. Az intenzív ágyak fenntartására továbbra is szükség van, hiszen a koronavírus még jelen van az országban, bár már csökkenő mértékben.

A kúraszerű ellátások hétfőtől szintén újraindulnak

– hívta fel a figyelmet.

Müller Cecília kiemelte, az egészségügyi szolgáltatások visszavezetése során óvatosnak kell lenni, és csak akkor vehető igénybe a szolgáltatás, ha nem merül fel a koronavírus gyanúja.

Ha nem merül fel koronavírusos megbetegedés gyanúja, akkor alapszabály szerint igénybe vehető az egészségügyi szolgáltatás. Ezt az egészségügyi szolgáltató testhőmérséklet méréssel állapítja meg – ismertette Müller Cecília, és elmondta, gyanú esetén csak negatív koronavírus teszt mellett lehet igénybe venni a szolgáltatást.

Mivel hazánkban a szív és érrendszeri megbetegedések fordulnak elő a leggyakrabban, ezért kiemelten kell kezelni az ilyen betegek ellátását.

Az Országos Kardiológiai Intézet koordinálja majd ezt a munkát. A tisztifőorvos arról is beszélt hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján megtalálható a szakmai kollégiumok által meghatározott ellátási rend. Kéthetente áttekintik a rendelkezéseket – ismertette Müller Cecília.

A tisztifőorvos köszönetet mondott azoknak, akik a lelkisegély szolgálatokban dolgoznak most is. Müller Cecília felhívta rá a figyelmet, hogy aki a járványhelyzet alatt a bezártság miatt lelki segélyre szorult bátran forduljon valamelyik szolgálathoz.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, egyre többen választják a hatósági házi karantén ellenőrzését, már 641-en töltötték le az erre szolgáló alkalmazást. Az elmúlt 24 órában 43 esetben szegték meg a karantént és összesen 10 954 karantén van érvényben.

Budapesten 445 fővel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozás megszegése miatt, és eddig összesen 50 343 esetben intézkedtek a korlátozások kezdete óta.

Vidéken az elmúlt 24 órában 19 fővel szemben kellett intézkedni és összesen 754 szabálysértés volt május 4. óta – tette hozzá.

A határhelyzetről Kiss Róbert elmondta: a személyforgalom esetén Nagylaknál kétórás várakozásra kell számítani.