Operatív Törzs: újabb Moderna- és AstraZeneca-vakcinát kapnak a háziorvosok (videó)

Ma is 11 óra 15 perctől tartja a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs a napi sajtótájékoztatóját, amelyet itt is követhet élőben.

Hét hónapja van ellenőrzés a schengeni határokon

Hét hónap telt, hogy ideiglenes visszaállították a határellenőrzést a schengeni határokon – mondta Kiss Róbert. Azóta több mint 700 ezer tehergépjármű érkezett – írja tudósításában az Origo.

Változás horvát viszonylatban

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy Horvátországban csütörtöktől csak negatív teszt birtokában lehet belépni. Az antigén-alapú tesztet is elfogadják – tette hozzá. A rendőr alezredes beszélt arról is, hogy a 7 év alattiakra nem vonatkozik ez a szabály.

721 ember nem viselt maszkot

721 ember nem viselt maszkot szerdán – mondta Kiss Róbert. Villányban egy vendégház megszegte az intézkedéseket, két grúz állampolgár kapott szállást – tette hozzá. A szálláshelyet ideiglenesen bezárták.

520-an szegték meg a kijárási tilalmat

A kijárási tilalmat 520 ember szegte meg – mondta Kiss Róbert. Húsvétkor mindenki tartsa be a védelmi intézkedéseket – tette hozzá.

Továbbra is a 40-49 év közöttiek között a legtöbb az új fertőzött

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője arról beszélt, hogy a múlt héten 7 százalékkal több esetet regisztráltak, mint az azt megelőző héten. Továbbra is a legtöbb beteget a 40-49-es korosztályba tartozók teszik ki. A legtöbb új fertőzött pedig Budapestről és Pest megyéből került ki.

Újabb Moderna- és AstraZeneca-vakcinát kapnak a háziorvosok

Galgóczi Ágnes arról is beszélt, hogy továbbra is a regisztrált idősek vannak az első helyen. Húsvét idején sem áll le az oltási program – tette hozzá. A hétfőn érkezett Moderna szállítmány mostantól szállítják a háziorvosokhoz. 218 ezer adag AstraZeneca érkezik csütörtök este, és ezt is kiosztják a háziorvosoknak.

Borítóképünk kivágás az Operatív Törzs egyik korábbi sajtótájékoztatójának videójából