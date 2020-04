Operatív Törzs: fontos, hogy a maszkokat szabályosan viseljék (videó)

Hét repülőgépnyi védőfelszerelés érkezik hétfőn Magyarországra, rémhírterjesztés miatt indult a legtöbb eljárás a járványüggyel kapcsolatban, már csaknem 500-an meggyógyultak. Megtartotta hétfői sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs.

Újra egyéni védőfelszerelések érkeznek Budapestre

Összesen 17 tonna kesztyű, 16 tonna szájmaszk kiszállítását kezdik meg

– idézte a Magyar Nemzet Kiss Róbert rendőr alezredest az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatójáról.

Kiss Róbert úgy fogalmazott, múlt hétvégén összesen 3631 esetben kellett intézkedni a rendőröknek a kijárási korlátozás megszegésével kapcsolatban, ezek közül a legtöbb most is figyelmeztetés volt. Az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 9821, és 41 esetben kellett most hétvégén szabálysértési szankciót tenniük a rendőröknek.

Az elrendelt büntetőeljárások száma 281,

ebből rémhírterjesztés miatt indult a legtöbb eljárás a járványüggyel kapcsolatban.

Nyugalom van Magyarország határátkelőin, csak Tompa és Röszke határain kell kisebb várakozásra számítani – tette hozzá.

Már közel 500-an meggyógyultak

Az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2583 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A tisztifőorvos kitért arra: sajnos tovább emelkedett az elhunytak száma 8 idős krónikus beteg hagyta itt a földi létet, ezzel 280 főre emelkedett a halálozási szám.

498-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára. 60 625 mintavétel feldolgozása történt meg a kiemelt laboratóriumokban.

61 év felett 261 beteg hunyt el, jelentős többséget képviselnek. Egyértelműen azt igazolja a fertőzések a zárt közösségekben terjednek, mint az idős otthonok és azok a kórházak, ahol koronavírusos beteget ápolnak, itt a védőfelszerelések használata nagy hangsúlyt kapnak.

Müller Cecília a maszkok használatáról azt mondta a speciális maszk FF3, részecskeszűrő maszkok, apró részecskéket képesek megszűrni. A sebészi szájmaszkokat járványmentes időszakban a sebészek használják műtét közben, maguktól védik a beteget műtét közben.

A speciális maszkok a viselőt védik a fertőződéstől, ezek jól záródnak, szorosan illeszkednek az archoz, hogy csak szűrt levegőt szívjon be az illető

– magyarázta a tisztifőorvos.

Ha nem egészséges személy viseli ezt a maszkot, akkor az ő szervezetéből kiáradó levegő intenzívebben fog a környezetébe kerülni, éppen ezért a koronavírussal pozitív személyeknek ezt szabad viselni – tette hozzá.

A saját készítésű maszkokról azt mondta,

egyelőre kevés a bizonyíték, hogy mennyire hatékonyak a fertőzés megakadályozásában.

Továbbra is abban hasznosak ezek, hogy a viselője köhögéssel, tüsszentéssel ne adja tovább a vírust. Fontos, hogy a maszkokat szabályosan viseljék, takarja el az orrot és a szájat is és legyen annyira szoros, amennyire csak lehet – ismertette Müller.

Hozzátette,

a maszk felvétele előtt és a levételekor is mossunk kezet és csak egyszer használjuk, mossuk ki utána 60 fok feletti vízzel.

A tisztifőorvos kéri, hogy a maszkviselési szabályokat tartsuk be, magunktól védjük embertársainkat. Müller Cecília felhívta a figyelmet,

a maszk viselése nem helyettesíti a távolságtartást és a higiéniai szabályoknak a betartását.

Újságírói kérdésre a tisztifőorvos elmondta a járványgörbe különböző alakzatot vehet fel. Van egy felfutás, elérkezünk egy olyan fertőzöttségi számhoz, ahol már az átadás nehezebb, mert egyre többen átestek a fertőzésen. A tetőzés időtartama és lecsengés ideje kiszámíthatatlan.

Másik kérdésre Müller Cecília azt válaszolta,

a vérplazma-terápián átesett beteg kiegyensúlyozott állapotban van, de még időre van szükség, hogy lássák a kezelés eredményességét.

A Dél-pesti centrumkórház tervezi további betegek kezelését is ilyen módon, a napokban felkeresik a már gyógyultakat és várják is azok jelentkezését, akik donorként tudnak segíteni a vérplazmájukkal.

Az ingyenes parkolásról Kiss Róbert azt mondta: már három hete van érvényben az intézkedés, amelynek célja az volt, hogy csökkentsék a zsúfoltságot a tömegközlekedési eszközökön. Azt tapasztalják, hogy ez sikerült és így jobban meg tudják tartani a távolságot a tömegközlekedéssel utazók. Tehát

a díjmentes várakozás bevezetése eredményes volt

– összegezte a rendőr alezredes.

A tisztifőorvos elmondta, jelenleg három hajléktalanszállót tartanak nyilván, ahol van fertőzött, arra törekednek, hogy őket kórházban ápolják. Hozzátette, esetükben nem egyszerű a kontaktkutatás elvégzése.

Ugyancsak sajtóérdeklődésre Müller Cecília azt mondta,

ma 25 idősotthont tartunk számon, ahol felütötte már a fejét a fertőzés, ezek között van olyan, ahol csak egy-egy gondozott kapta el a koronavírust,

őket kórházban ápolják, illetve izolálják, Hozzátette, a 25 intézményből összesen 64-en hunytak el a fertőzéssel összefüggésben.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: a Balatonnál 435 rendőri intézkedés történt a kijárási korlátozás megszegése miatt, hétvégén valóban magasabb volt a szabálysértések száma.

Müller Cecília elmondta

a fertőzöttek 13 százaléka egészségügyi dolgozó, munkaköröknél fogva, ők veszélyeztetett kategóriába tartoznak, fokozottabban kell betartaniuk a védőfelszerelések viselésére előírt szabályokat.

A gyermekotthonokban lévő gyerekeket eszünk ágában sincs bezárni, nem szándékunk, hogy elviselhetetlen legyen számunkra a korlátozás, kiscsoportokban lehetőségük van szabadba menni, futhatnak és biciklizhetnek – mondta az országos tisztifőorvos.

Az közvetítést itt tudja újra megtekinteni:

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2020. március 7-én