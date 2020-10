Gulyás Gergely: hazánk a jól védekező országok közé tartozik (élő)

A kancelláriaminiszter a legfrissebb kormányzati intézkedésekről beszél a Kormányinfón.

Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

Magyarország a második hullám során is a jobban védekező országok között van – mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy a halálozások számát tekintve a közép-európai régió átlagát hozza az ország.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy egymillió főre vetítve 90 halott esik Magyarországra. Mindenkit arra kért, hogy a kormány által meghozott szabályokat tartsa be. A védekezéshez szükséges eszközök az egészségügy rendelkezésére állnak. Az orvosi és az ápolói béremelés is azért szükséges, mert a legnagyobb teher rajtuk van a mostani helyzetben – tette hozzá. Ebben a ciklusban 72 százalékos ápolói béremelés lesz.

Gulyás Gergely közölte, hogy politikai konszenzus jött létre az orvosi béremelések ügyében. A miniszter bízik benne, hogy a béremelés révén több orvos jön majd haza külföldről. 125 százalékos béremelés lesz átlagosan az orvosoknál január 1-től.

A Miniszterelnökség vezetője szerint korszakhatárt jelent az orvosi béremelés a rendszerváltás óta. Vannak még vitás kérdések, amelyeket ezt követően kell majd rendezni – tette hozzá. Egy jövőben elfogadott kormányrendelet jelent majd világos határokat.

A háziorvosokat illetően is új szabályok jönnek majd. Minden részletszabály esetében az orvosi kamarával közösen dönt majd a kormány – mondta Gulyás. A kormány csak az ésszerűség határain belül kívánja a magánpraxist tiltani – mondta a miniszter. Azt szeretnék megszüntetni, hogy valaki három helyen rendeljen, miközben nyolcórás munkája van.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2020. október 1-jén