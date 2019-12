Kormányellenes tüntetés volt Kazahsztában a függetlenség napján

A tüntetők politikai reformokat követeltek, és azt, hogy távozzék a közéletből Nurszultan Nazarbajev volt elnök családja.

Kormányellenes tüntetés volt Kazahsztán két legfontosabb városában hétfőn, a függetlenség napjának nemzeti ünnepén. Több tucat embert letartóztattak.

A megmozdulásokban mintegy 100-100 ember vett részt a fővárosban, Nurszultanban és Almatiban, az ország gazdasági központjában. A tüntetők politikai reformokat követeltek, és azt, hogy távozzék a közéletből Nurszultan Nazarbajev volt elnök családja. Egyebek között azt kiabálták, hogy „Ébredj fel Kazahsztán”, „Kazahsztánt Nazarbajevek nélkül” és „Parlamenti köztársaságot”.

Mindkét városban sikerült összegyűlniük az embereknek, de a rendőrség beavatkozott, amikor menetük elindult az utcákon.

Az új elnök, Kaszim-Zsomart Tokajev korábban azt ígérte, hogy liberalizálja a tüntetéseket szabályozó törvényeket, de ezt eddig nem tette meg.

Kazahsztánban ritkák a kormányellenes utcai megmozdulások. Ellenzéki forrás szerint a hétfőn letartóztatottakat 15 napig terjedő elzárással büntették.

Nurszultan Nazarbajev a függetlenség 1991-is kikiáltása óta vezette az országot az idei év márciusáig, és jelenleg is fontos posztokat tölt be. Ő a kormánypárt elnöke, s ő vezeti a nemzetbiztonsági tanácsot is.