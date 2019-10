Komoly bandaháború tört ki egy mexikói nagyvárosban

Culiacán belvárosában teherautókról felfegyverzett civilek lőnek egymásra délután, fényes nappal jelentette helyi idő szerint még csütörtökön a sajtó.

A Riodoce rádióadó arról számolt be, hogy a félautomata fegyverek között nagy kaliberűek is vannak. Egyesek kisteherautókra, pick-upokra szerelt géppuskákkal járják az utcákat, valamint robbanások is hallatszanak.

A 750 ezres lakosú Culiacán Sinaloa állam fővárosa. Az államban működik a Sinaloa kábítószerkartell, amelynek a vezérét, Joaquin „Chapo” Guzmant az Egyesült Államokban tartják fogva, miután életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

A mexikói belbiztonsági erőket mozgósították, és összeült a kormány válságstábja is. Sinaloa kormányzója az eddig tapasztalt egyik legsúlyosabbnak minősítette a helyzetet, és felszólította a lakosságot, hogy keressen menedéket.

Azt egyelőre nem tudni, hogy hányan vesznek részt a lövöldözésben, és hogy vannak-e áldozatok. Egyes források szerint a háborúskodás amiatt tört ki, hogy a hatóságok letartóztatták Ovidiót, a drogbáró fiát. Az elfogása tényét hivatalosan megerősítették.