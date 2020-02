Kilenc ideiglenes kórházat nyitottak Hupej tartományban

Jelenleg 5600 koronavírusos beteget ápolnak ezekben a kórházakban, amelyeket iskolaépületekben, kiállítási csarnokokban alakítottak ki – jelentette be szombaton a nemzeti egészségügyi bizottság elnökhelyettese.

Csak olyan pácienseket fogadnak bennük, akiknek enyhe tüneteik vannak. Mindazonáltal ezeknek az intézményeknek kulcsszerepük van a járvány megállításában, és

segítségükkel felszabadíthatók állandó kórházi helyek a súlyos betegek számára.

További ideiglenes kórházak megnyitását is tervezik – tette hozzá.

Pekingben megszigorították a járvány elleni óvintézkedéseket.

Minden lakosnak, aki visszaérkezik a városba, tizennégy napig az otthonában vagy hatóságilag kialakított karanténban kell maradnia, hogy megfigyelés alatt tartsák.

Az intézkedés megszegőit szigorúan megbüntetik – közölte az állami média.

Aki visszaérkezik a fővárosba, annak be kell ezt jelentenie a munkahelyén és a lakóközösségében is. Azt nem közölték a dpa hírügynökség szerint, hogy ez a külföldről hazaérkezőkre is vonatkozik-e.

Már korábban megtiltották, hogy nem helyi lakos beutazzon Pekingben, a Hupej tartományból érkezőket pedig már eddig is karanténba zárták.

Hongkongban több százan tüntettek szombaton az ellen, hogy a különleges közigazgatású kínai terület kormányzata karantént akar kialakítani bizonyos középületekben az anyaország területéről érkezők számára. Követelték, hogy ehelyett teljesen zárják le a Kínával közös határt, senki ne utazhasson be onnan.

A müncheni biztonságpolitikai konferencián részt vevő Csin Kang kínai külügyminiszter-helyettes kijelentette szombaton:

Peking biztos abban, hogy a járványnak hamarosan vége lesz, és csak rövid ideig nyomasztja a gazdaságot, utána a fellendülés erős lesz az újra felszabaduló fogyasztói kereslet hatására.

Az Egyesült Államok két különgéppel már szombaton hazareptet 380 olyan amerikai állampolgárt, aki a japán Jokohama kikötőjében karanténba zárt Diamond Princess óceánjáró üdülőhajón tartózkodik, és nincsenek tünetei – jelentette szombaton az amerikai média.

A japán hatóságok pénteken megkezdték a hajó idős és megroppant egészségű utasainak evakuálását. Közülük csak azok szállhatnak partra, akiknél nem merült fel a fertőzés gyanúja. A tüneteket mutató betegek továbbra is a hajón maradnak. A hazaszállítandó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államokban ismét megvizsgálják, és 14 napos karanténba helyezik azokat, akiknél ezt indokoltnak tartják. Ezeket az amerikai járványügyi hivatal egyik tisztségviselője közölte a sajtóval, de a hivatal nem erősítette meg, hogy valóban ez a terve az amerikai kormánynak.