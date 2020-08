Kettétört egy indiai utasszállító repülőgép leszállás közben (videó)

Legalább tizennégyen meghaltak, több mint százan – közülük tizenöten pedig súlyosan – megsérültek az Air India Express légitársaság Dubajból a délnyugat-indiai Kozsíkódéba (Kálikutba) érkező járatának szerencsétlenségében.

A kozsíkódei rendőrség további tájékoztatása szerint a sérültek száma biztosan meghaladta a 120-at, de feltételezik, hogy a túlélők közül valójában senki sem vészelte át a balesetet sértetlenül.

Prayers for the 191 passengers on board … Calicut 🙏

#AirIndiaExpress #airindia pic.twitter.com/Rq2Jqjeek2

— Rahul Dev (@RahulDevRising) August 7, 2020