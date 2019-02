Késes támadás történt a svéd fővárosban

A hatóságok közlése szerint a támadó a Stockholmtól délre eső Huddinge egy lakóépületében sebesített meg egy embert. Az áldozatot helikopterrel kellett kórházba szállítani.

A férfit a stockholmi rendőrakadémia közeli kampuszán kapták el diákok és tanárok.

A man has been #arrested #suspected of attempted murder at the #police #school in #Flemingsberg. #sweeden #stockholm #knife pic.twitter.com/X7yNyBn2Gl

— rita khoury (@ritakhoury10) 2019. február 8.