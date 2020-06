Késelés történt Glasgow-ban, lelőtték az elkövetőt

Médiaértesülések szerint a támadásban hárman meghaltak, bár ezt a rendőrség pénteken késő délutánig nem erősítette meg.

Hivatalosan nem hangzott el bejelentés a támadás indítékáról sem.

Steve Johnson, a Police Scotland főparancsnok-helyettese a Twitteren közzétett beszámolójában megerősítette ugyanakkor, hogy a sérültek között van egy rendőr, akit kórházban kezelnek.

Three people believed to have died after being stabbed in Glasgow city centre hotel https://t.co/dELx9W2ZY2

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 26, 2020