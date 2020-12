Kelemen Hunor: a magyar képviselet biztosítva lesz a román parlamentben

Kelemen Hunor szerint biztosítva lesz a magyar képviselet a román parlamentben a következő négy évben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke az urnazárás után közzétett exit poll felmérések eredményei alapján értékelte a vasárnap tartott romániai parlamenti választásokat.

Kijelentette: az RMDSZ mind a képviselőházban, mind a szenátusban jelen lesz, és arányos képviseletet fog biztosítani a magyar közösségnek.

Úgy vélte: az előrejelzett eredmény azt mutatja, hogy a magyar emberek megértették az RMDSZ üzenetét a választások tétjéről, a következő időszak kihívásairól.

A politikus a koronavírus-járványnak tulajdonította, hogy az elmúlt 30 év leggyengébb részvételével tartották a vasárnapi választásokat. Hozzátette: előre látható volt a gyenge részvétel, mégis reménykedtek abban, hogy minél többen legyőzik a félelmet, amit a koronavírus járvány okozott, és a dühöt, ami összegyűlt az elmúlt hónapokban, a szavazáson vezetik le.

Kijelentette: a következő napokban el kell kezdeni a tárgyalásokat a parlamenti többség és a stabil kormányzás biztosításáról. Hozzátette: azt tartaná kívánatosnak, hogy stabil jobb-közép kormány alakuljon, de az RMDSZ-t még egyetlen párt sem kereste, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen egy esetleges koalícióról.

„A járványnak és a gazdasági válságnak a következményei nem szűnnek meg az egyik napról a másikra. A következő években kell ezekre jó választ adni” – jelentette ki.

Az elkövetkező hetek menetrendjéről szólva elmondta: az új parlamentnek december 21-én el kell kezdenie a munkát, és legkésőbb december 22-én be kell iktatni az új kormányt. Erre szerinte azért van szükség, mert rögtön karácsony után a parlamentnek el kell fogadnia a költségvetési törvényt. Arra is kitért, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely az oktatás, az egészségügy, a munkahely-teremtés, a gazdaságélénkítés és a beruházások ösztönzése terén is megadja a polgárok által várt választ.

Újságírói kérdésre válaszolva Kelemen Hunor rosszallásának adott hangot amiatt, hogy az előrejelzések szerint a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is átlépte a parlamenti küszöböt. Úgy vélte: nincs szükség arra, hogy ilyen párt is ott legyen a parlamentben, de azt is hozzátette, hogy a választók akaratát tiszteletben kell tartani. Megjegyezte: abban bízik, hogy sokkal többen lesznek a parlamentben, akik a racionalitás és a tisztelet oldaláról állnak a kérdésekhez.

Az exit poll felmérések szerint az RMDSZ a szavazatok 5,7 százalékát szerezte meg a vasárnapi romániai parlamenti választásokon.

Borítókép: Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke sajtótájékoztatót tart az urnazárások után a kolozsvári Iskola Alapítvány székhelyén a romániai parlamenti választások napján, 2020. december 6-án