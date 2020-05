Karácsony Gergely önmagának is ellentmond a Lánchíd felújításával kapcsolatban

Tavaly decemberben még azt mondta, hogy nem halogatható a felújítás, május 21-én pedig már annak elnapolásáról beszélt a főpolgármester.

Kevesebb, mint fél év alatt pálforduláson ment keresztül Karácsony Gergely a Lánchíd felújításával kapcsolatban. Amint a Magyar Nemzet megírta, egy tavaly december 10-én kelt szakértői véleményből a főpolgármesternek tudnia kell, hogy a híd renoválása nem várhat tovább. A városvezető ezt korábban maga is elismerte, de mára odáig jutott, hogy inkább elhalasztaná a beruházást, ami akár veszélyessé is teheti a hídon való közlekedést.

„A Lánchíd felújítása csaknem kétszer annyiba kerül, mint amennyi pénz rendelkezésre áll. Mivel a rekonstrukció nem halogatható tovább, megpróbáljuk újragondolni a felújítás tartalmát” – nyilatkozta Karácsony Gergely még 2019. december 2-án. Egy nappal később pedig arról beszélt, hogy már tíz évvel korábban meg kellett volna kezdeni a munkálatokat. „Mi nem kibúvót kerestünk” – mondta a városvezető, hangsúlyozva, hogy mindenképpen szükségesnek tartja a felújítás elkezdését.

Ez év elején részben már korlátozni is kellett a forgalmat a Lánchídon, amiről Karácsony Gergely az ATV-ben úgy fogalmazott: „Hogyha az a szakértői jelentés kerül az asztalomra, hogy bármilyen szempontból veszélyes a híd, akkor azonnal le fogjuk zárni. Szerencsére ilyen helyzet még nincs.” A főpolgármester ugyanakkor kifejtette, a híd állagromlását jelentős mértékben erősítik a nagy járművek, amelyek felhajtását ezért korlátozták.

A városvezető még január 20-án is azt mondta, hogy nagyon gyorsan el kell kezdeni a munkálatokat, mert tragikus mértékben romlik az átkelő állapota. „Előbb-utóbb ezt a felújítást meg kell csinálni, ez nem várhat” – nyilatkozta Karácsony Gergely. Másnap pedig már arról beszélt az M1-en, hogy tárgyalni fognak arról, lehetséges-e kisebb árat elérni a beruházóknál egy tárgyalásos szakaszban.

„Ha ez sikerül, akkor nagyon boldogok leszünk, ha nem, akkor kénytelenek leszünk egy újabb pályázatot kiírni” – mondta a főpolgármester.

Érdemi fejleményekre azonban máig nem került sor. Pedig január 29-én a Fővárosi Közgyűlésben már azt is felvetette Karácsony Gergely, a kormány javaslata nyomán fontolják meg, hogy a Lánchíd és az alagút felújítása ne egy projektben valósuljon meg. „Szerintem ez egy helyes felvetés abban az értelemben, hogy ezt a lehetőséget is meg kell vizsgálnunk” – mondta ekkor a főpolgármester. „A Lánchidat mindenképpen fel kell újítanunk” – hangsúlyozta ismét a városvezető, aki egy hónappal később – február 26-án – is azt mondta még a közgyűlésben: „A Lánchíd felújítása elengedhetetlen és halaszthatatlan feladatunk.”

Mindezek után meglepetésként jött a hír, hogy a járvány enyhülésekor, május 21-én visszatérve a kérdésre, a főpolgármester már úgy foglalt állást, előfordulhat, hogy a Lánchíd renoválását el kell napolniuk. Karácsony szerint elég nagyjából félévente elvégezni egy műszaki felmérést, hogy ne alakulhasson ki balesetveszély.

„Nyilván a Lánchíd a város szimbóluma, tehát mindenképpen fenn kell tartanunk azt az igényt, hogy ezt megcsináljuk, de most olyan beavatkozások, amelyek ebben az időpillanatban fontosabbak, azokra én szívesebben adnék pénzt” – fogalmazta meg legújabb álláspontját a főpolgármester.

Borítókép: Két lány biciklizik a Lánchídon Budapesten a koronavírus járvány idején.