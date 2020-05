Jogi szempontból a Hableány tragédiája nem egy bonyolult ügy

Nem figyelt eléggé a kapitány – foglalta össze a sétahajót üzemeltető cég ügyvédje.

A Hableány sétahajót üzemeltető cég ügyvédje, Sógor Zsolt pénteken az M1 aktuális csatornán a Hableány tragédiájának évfordulóján az ügyet úgy foglalta össze, „valaki hajózott a Dunán, kétszer nagyobb sebességgel közlekedett, mint az előtte közlekedő hajó, és elmulasztotta a figyelmet”.

Hozzátette, az időjárási körülmények nem voltak ekkor túl jók, de extrémek sem. A magyar vízi közlekedési szabályok is egyértelműek, pontosan tudni lehet, hogy miként kell például előzni a folyón – mondta.

Úgy folytatta a szállodahajóra célozva, hogy egy ilyen járművet vezetni nagy figyelmet igényel, mert hiába van felszerelve a világ legjobb navigációs és biztonsági berendezéseivel, azok semmit sem érnek, ha az ember kikapcsolja őket. Emlékeztetett, a radar hiába jelezte a kapitánynak az ütközésveszélyt, nem vette észre, mivel korábban kikapcsolta a berendezést.

Sógor Zsolt szerint ebből is látható, hogy pár pillanatnyi figyelemkiesés is nagyon komoly tragédiákat okozhat.

Szólt arról is, nagyon nagy kár keletkezett, tehát a kárigény is ehhez mérhető, s meghaladja a 20 millió dollárt. Hozzátette, bár pontos összeget nem mondhat, a koreai fél kárigénye nem éri el az előbb említett összeget.

Az angol biztosító viszont a 20 millió dolláros összeget vitatja, s szerintük maximum 50 százalékban áll fent a vétkességük – mondta a Hableányt üzemeltető Panorama Deck Kft. jogi képviselője.

Hozzátette, a magyar fél kárigénye is mintegy 1-1,5 milliárd forint, aminek hátterében az is ott van, hogy tavaly az egész dunai hajózásnak a forgalma 34 százalékkal esett vissza a baleset miatt. Így a kár nemcsak a Panorama Deck Kft.-t érintette, hanem azt a több mint 30 céget is, amelyek személyi hajózással foglalkoznak.

Magyarország legsúlyosabb hajóbalesete során a Viking Sigyn szállodahajó a Margit híd közelében ütközés után maga alá gyűrte a Hableány sétahajót, amely elsüllyedt. A sétahajón 35-en voltak: 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Az ügyben az ügyészség a szállodahajó ukrán hajóskapitányát teszi felelőssé a tragédiáért, az ellene folyó per azonban a koronavírus-járvány miatt várhatóan csak szeptemberben kezdődhet el.