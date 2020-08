Ismét hazudott az Index

A baloldal egymás közti háborújában látszatra bomlásnak indult, de valójában egy trükksorozat után hamarosan megduplázódott Index egy szombati cikkében azt állította, hogy pénteken a Magyar Közlönyben több beruházás kormányhatározatát törölték és emiatt nem épülnek meg ezek az épületek, ám ismét kiderült, hogy nem az igazságot írták le.

„Több határozatot törölt a kormány, így több ellenzéki vezetésű településen nem lesz sportberuházás” – állította szombati cikkében a baloldali Index. A felsorolásban szerepel a Balatonalmádiban zajló sportfejlesztés is, vagyis a lap szerint az ezzel kapcsolatban korábban kiadott kormányhatározatot visszavonták. A cikkben megjelölték a vonatkozó számot a Magyar Közlönyből – írja az Origo.

Azonban ebből azonnal kiderül, hogy a közlöny szövegét az Indexnél nem sikerült értelmezni, ugyanis a Magyar Közlönyben az általuk hivatkozott 1521/2020 (VIII. 14.) Kormányhatározat f-pontjában az olvasható, hogy a Balatonalmádira vonatkozó, eredeti és az Index szerint „visszavont” 1037/2019 (II.14.)-es kormányhatározat négy pontjából pusztán a harmadikat vonták vissza, ami a pénzügyminiszter költségvetési visszapótlási feladatára vonatkozik. Nem sikerült értelmezni, vagy – ami a valószínűbb – az Index tudatosan félreértelmezte.

A beruházás megvalósulásának tehát nincsen semmi akadálya, ahogy erre Kontrát Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője is felhívta a figyelmet a közösségi média oldalán. Egy képet is megosztott, amin látszik, hogy jól halad az építkezés. Azt is írta, hogy ősszel már használható lesz az új épület.