Így készülnek az egyes országok a koronavírus újabb hullámára

Több ezer brit turista mondta le nyaralását, miután a kormány váratlanul bejelentette, hogy kötelező karantén vár a Spanyolországból hazaérkezőkre. Ausztriában és Bajorországban is szigorították a beutazási szabályokat, a német tartományban drasztikusan megemelték a maszkot nem viselőkre kiszabható büntetést. Belgiumban egy családból egy főre, illetve 30 percre korlátozták a bevásárlás időtartamát, míg Franciaországban a kormány biztonsági maszkkészletek felhalmozására kérte a vállalatokat a vírus második hullámára készülve.

A V4NA Hírügynökség beszámolója szerint Dominic Raab brit külügyminiszter hétfőn bejelentette, hogy „nincs garancia arra”, hogy más országok nem kerülnek majd Spanyolországhoz hasonlóan a „vörös országok” listájára. A vírusfertőzés második hulláma miatt hamarosan a listára kerülhet Franciaország és Németország is, ahol ismét növekedett a fertőzöttek száma, és már jelezték, hogy visszavezethetik a vesztegzárat. A Telegraph arra is rámutat, hogy a legtöbb kormány által biztonságosnak ítélt ország az elmúlt héten Spanyolországhoz hasonlóan erőteljes növekedést mutatott a fertőzések terén. Mintegy 1,5 millió britet érintett közvetlenül a hirtelen bevezetett korlátozás, mivel jelenleg nagyjából 600 ezren tartózkodnak Spanyolországban.

BREAKING: PM Boris Johnson says signs of a "second wave" of #coronavirus are surfacing in Europe, as he defended the government's decision to impose 14 days of quarantine on travellers returning to the UK from Spain. More on this story here: https://t.co/0opByQlvMn pic.twitter.com/Nwd24EQbQj — SkyNews (@SkyNews) July 28, 2020

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök „igazságtalannak” nevezte a brit kormány karanténról szóló döntését a spanyol Tele5 televízió hírműsorában. Sánchez szerint Boris Johnson „hibát követett el”, amikor egyes fertőzött spanyol régiók helyett az egész országra vonatkozó karantént vezetett be. A spanyol kormányfő kifejtette: Nagy-Britannia nem kezelheti egyformán a spanyol szárazfölddel az úgynevezett „buliszigeteket”, mint Mallorca, Ibiza vagy a Kanári-szigetek, ahol alacsony a koronavírusos fertőzöttek száma. „Egyeztetünk a brit hatóságokkal és megpróbáljuk jobb belátásra bírni őket” – idézte Sánchezt a BBC.

Spain's Prime Minister has said the UK's decision to quarantine tourists arriving from his country was 'inappropriate'. Pedro Sanchez said the spike is contained in two areas, adding that other tourist destinations were even safer than the UK. Read more: https://t.co/BlGsVueHbj pic.twitter.com/eD6JZTWPvv — Telegraph Politics (@TelePolitics) July 28, 2020

Bajorország ingyenes koronavírus-tesztállomásokat telepít az osztrák határ közelében lévő autópályákra, valamint a müncheni és a nürnbergi repülőtérre és a központi vasúti pályaudvarra – jelentette be Markus Söder bajor miniszterelnök hétfőn. Söder megerősítette a maszkviselési kötelezettséget Bajorországban és hozzátette: drasztikusan, 5000 euróról 25 ezer euróra növelik a biztonsági előírásokat be nem tartókra kiszabható pénzbüntetés mértékét.

Kabinettssitzung im Hofgarten:Bayern wird seine Testkapazitäten massiv erhöhen.Corona schläft nicht, wir müssen wachsam bleiben.Deshalb werden wir Urlaubsrückkehrer an Flughäfen, Bahnhöfen u Autobahnen testen.Wir müssen bestmöglich vorbereitet sein, wenn Schulen und Kitas starten pic.twitter.com/9LqS69b1C6 — Markus Söder (@Markus_Soeder) July 28, 2020

A szigorításokra azért volt szükség, mert a Covid-19 megbetegedések száma több járásban is ugrásszerűen nőtt a múlt hétvégén. A bajor miniszterelnök sajtótájékoztatóján közölte, hogy fokozzák az ellenőrzések számát a mezőgazdasági vállalkozásoknál, ahol jellemzően román, ukrán és magyar idénymunkások dolgoznak. Az alsó-bajorországi Mammingban a hétvégén 175 idénymunkás szervezetében mutatták ki a koronavírust, ezért 480 alkalmazottat karanténba helyeztek. A bajor faluban talált gócpont azért jelent veszélyt, mert közvetlenül mellette található Dingolfing, ahol közel tízezren dolgoznak a BMW legnagyobb németországi autógyárában.

Markus Söder megerősítette a német kormányhoz intézett felhívását, miszerint teszteljenek mindenkit, akik a kockázatosnak ítélt országokból érkeznek. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter erre úgy reagált a ZDF televízió hétfő esti hírműsorában, hogy a jövő héttől elkezdik a repülőterekre érkezők kötelező tesztelését, és a vírusgócpontokban ingyenesek lesznek a tesztek.

Prendre ces mesures difficiles pour quatre semaines n’est pas un choix facile. C’est surtout un devoir. Il est indispensable de freiner l’épidémie maintenant, afin que nous puissions éviter des scénarios plus difficiles. pic.twitter.com/1LTR3bBCai — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 27, 2020

Rendkívül szigorú óvintézkedéseket fogadott el a belga Nemzetbiztonsági Tanács hétfői ülésén. Sophie Wilmés miniszterelnök sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a szigorítások szerdán lépnek érvénybe és legalább egy hónapig tartanak majd. Belgiumban az eddigi 15 főről öt felnőttre csökkentették a biztonságosnak tekintett „családi buborékban” élők maximális számát. Legfeljebb 10 ember tartózkodhat egy légtérben a bárokban és az éttermekben, és be kell tartani a szociális távolságot. Felére csökkentették a csoportos rendezvények keretszámait, zárt térben legfeljebb 100, szabadtéri rendezvényeken 200 fő tartózkodhat, és kötelező a maszk viselése. A kormány a maszkviselés fenntartása mellett szigorította a bolti bevásárlások szabályait is. Augusztus végéig csak egy ember mehet bevásárolni, nem lehet a családdal vagy baráti társasággal betérni az üzletekbe, és a bevásárlás nem tarthat tovább 30 percnél.

#COVID19 #Antwerpen situation update

– 625% increase in cases vs last week

– same number of daily cases now as in 1st wave

– ages 20-30-40 most frequent (compared to 70+ in 1st wave)

– masks obligated, evening curfew, and all events cancelled

– (but can still take airplane…) pic.twitter.com/mVwyayrZID — Andreas Gevaert 😷 (@AndreasGevaert) July 28, 2020

A fertőzöttek számának emelkedése miatt kedd estétől kijárási tilalmat vezetnek be Antwerpen városában és a flandriai tartományban is. A kijárási tilalom este 11:30-tól reggel 6:00 óráig tart, a bároknak és éttermeknek legkésőbb 11 órakor be kell zárniuk. A szerdától életbe lépő karantén idején az emberek kizárólag munkavégzés, bevásárlás, illetve orvosi ellátás igénybevétele miatt hagyhatják el otthonukat. A tartomány kormányzója, Cathy Berx felszólította a szórakozni vágyó turistákat, hogy ne utazzanak Antwerpenbe „a saját és mások egészségének védelme érdekében”. Antwerpen lezárását még hétfőn javasolta Dirk Devroey, a Flamand Szabadegyetem (VUB) virológus professzora, miután a környékén duplájára nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma július harmadik hetében.

Franciaországban kedden 220 352 koronavírus-fertőzöttet tartottak nyilván, és pénteken először emelkedett napi 1000 fölé az új fertőzöttek száma. Ezért a francia kormány hétfőn utasította a vállalatokat, hogy tíz hétre elegendő szájmaszkot halmozzanak fel, felkészülve a járvány második hullámára. Franciaország és Belgium továbbá nem tanácsolja állampolgárainak, hogy Észak-Spanyolországba és Katalóniába utazzanak nyaralni, ahol a legrosszabb a helyzet.

Wegen steigender Coronavirus-Infektionen gelten ab Montag 0 Uhr neue Beschränkungen für die Einreise nach Österreich.https://t.co/kbCiDOWR4r pic.twitter.com/ikz95JDtYI — Kronen Zeitung (@krone_at) July 24, 2020

Ausztria hétfőtől szigorította a beutazási szabályokat, a korlátozások arra a 32 országra vonatkoznak, amelyek a koronavírus-járvány szempontjából kockázatot jelentenek. Újítás, hogy az Ausztriába belépőknek rendelkezniük kell egy 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-teszttel, ennek hiányában házi karanténba kell vonulniuk. A karanténban lévők kötelesek 48 órán belül saját költségükre elvégeztetni a koronavírus-tesztet, akik ezt elmulasztják, 1450 eurós pénzbírságra számíthatnak. Ausztriában különösen magas az ukrán, román és bolgár, valamint a nyugat-balkáni országokból érkező idénymunkások száma. Ukrajnában kedd reggelre egy nap alatt 919 fővel nőtt az új fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké pedig 13-mal, 1629-re emelkedett. Romániában hétfőn túllépte a 17 900-at a Covid-19-betegek száma, közülük 353-an intenzív ápolásra szorulnak. A halálos áldozatok száma hétfőn meghaladta a 2200-at Romániában.

Borítókép: illusztráció