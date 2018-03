Idős hölgyre támadt egy migráns Svédországban (videó)

A liberális bevándorlási tradícióról és a politikai korrektségéről híres Svédország lassan felszámolja önmagát.

A villamoson utazó férfiak végignézték, hogy az afrikai származású bevándorló terrorizálja az idős asszonyt, majd elkergeti azt a helyéről.

🆘‼😯🔥 #Sweden: aggressive migrant did not get a seat in the tram. He attacks an elderly lady & tries to beat & kick a young woman because she wanted to protect the elderly lady from his aggression. The Swedes will not wake up from this nightmare & they will regret it bitterly. pic.twitter.com/bXTqScK4YT

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) March 4, 2018