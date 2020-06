Idén kevesebben kíséreltek meg illegális határátlépést Szlovéniában

Szlovéniában az év első öt hónapjában 3300 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, ami 25 százalékkal kevesebb az előző év ugyanezen időszakához képest – közölte kedden a szlovén belügyminisztérium.

A szlovén sajtó szerint a visszaesés részben a koronavírus-járványnak és az ahhoz kapcsolódó szigorú intézkedéseknek a következménye, ugyanakkor az enyhítések felgyorsították a folyamatokat.

A rendőrség közlése szerint januárban több tiltott határátlépést fedeztek fel, mint 2019 januárjában, de számuk később a járvány miatt csökkent.

Májusban 883 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, ez a legmagasabb havi adat 2020-ban, ugyanakkor jelentősen elmarad a 2019. májusi adattól, amikor 1314 illegális bevándorlót tartóztattak fel.

Az első öt hónapban 2030 főt toloncoltak vissza a szlovén rendőrök más országokba, a legtöbbet Horvátországba, és 1198-an folyamodtak menekültstátuszért az országban.

A legtöbb migráns tavalyhoz hasonlóan Pakisztánból, Marokkóból és Afganisztánból érkezett.

Szlovéniában csökkent azok száma is, akik menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be. A pakisztániak ezt sokkal ritkábban tették meg, mint a marokkóiak vagy az algériaiak. Legtöbbjük azonban nem várja meg a menekültügyi eljárás lefolytatását, még annak vége előtt elhagyja az országot, és egy nyugat-európai országba távozik.

A Görögországból Észak-Macedónián, Szerbián, Horvátországon és Szlovénián át Közép-Európa más országaiba vezető, korábbi balkáni migrációs útvonal (amely egy ideig Magyarországon is keresztülhaladt) 2016-os „lezárása” óta a menedékkérők más útvonalon – Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével – próbálnak eljutni Nyugat-Európába. Mára Észak-Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik útlevéllel és megfelelő vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni.