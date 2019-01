Horváth Ildikó: az alapellátás az emberek egész életét végigkíséri

Az alapellátás az emberek egész életét végigkíséri, ezért fontos, hogy ott induljanak el a népbetegségek megelőzését célzó intézkedések – erről az egészségügyért felelős államtitkár beszélt egy budapesti szakmai fórumon szerdán.

Mint mondta, a háziorvosnak és az alapellátásban dolgozó többi szereplőnek – védőnő, házi gyermekorvos – van alkalma, lehetősége minden ponton beavatkozni, figyelni a célzott prevencióra.

Horváth Ildikó jelezte, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint 2025-re 25 százalékkal kell csökkenteni az elhízás, a szív- és érrendszeri és a daganatos megbetegedések következtében bekövetkező halálozást.

Kitért arra, hogy a kormány 2010 óta folyamatosan fejleszti az alapellátást és elkötelezett annak megerősítésében.

A nemrég meghirdetett pályázat nagyban számít a háziorvosok – és a velük együtt dolgozó szakemberek – együttműködésére, közösen az egészségfejlesztési irodákkal, illetve az önkormányzatokkal – mondta az államtitkár.

A program szakmai irányítója az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet lesz.

Gondos Miklós, az ÁEEK főigazgatója arról beszélt, hogy a Három generációval az egészségért program nem egy egyszeri intézkedés, hanem hosszú távra szóló program lesz. Mint mondta, Magyarország az elmúlt időszakban szemmel látható eredményeket ért el az egészségügyben megkezdett programoknak köszönhetően, nőtt a születéskor várható élettartam, azonban az még mindig elmarad az uniós átlagtól.

A cél – folytatta -, hogy ne csak a várható élettartam, hanem az egészségben eltöltött évek száma is növekedjen, ehhez azonban kevés az egészségügyi ágazat, a lakosságot is nagy mértékben be kell vonni a prevencióba.