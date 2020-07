Hollik: a szélsőbaloldali romboló akcióknak sosem lesz helye Magyarországon

A nyugati hatalmak éppen most veszítik el a lét alapját adó rendet és biztonságot.

Az efféle szélsőbaloldali, marxista romboló akcióknak, amelyek ma is azon munkálkodnak, hogy a múltat végképp eltöröljék, nem volt és nem is lesz helye Magyarországon! Számunkra a magyarok biztonsága az első, mindent meg fogunk tenni a magyar emberek védelme érdekében – írta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn Facebook-oldalán posztjában, melyben a világszerte tomboló szoborrongálásokról mellékelt képeket.