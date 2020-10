Hollik: a jövőben sem engedünk a Soros irányából érkező fenyegetéseknek

Soros György újabb fokozatba emelte a Magyarországgal szembeni támadásokat – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdai budapesti sajtótájékoztatóján kijelentve: a Fidesz-KDNP és a nemzeti kormány, ahogy eddig, úgy ezentúl sem enged semmilyen Soros György irányából érkező zsarolásnak és fenyegetésnek.

Hollik István rámutatott: az elmúlt napokban, mióta az Európai Bizottság letette a legújabb migrációs javaslatát az asztalra, megszaporodtak a Magyarországgal szembeni támadások.

Most folytatódott a támadássorozat, de nem csupán Soros emberei támadták Magyarországot, „beszállt a nagyfőnök”, Soros György is

– mondta.

Megjegyezte: azt eddig is tudták, hogy Soros György behálózta Brüsszelt, számos olyan alkalmazott dolgozik európai intézményekben, aki vagy támogatást kapott tőle, vagy egyenesen egyik alapítványánál, illetve az általa finanszírozott szervezetnél tevékenykedett.

Most azonban már Soros György maga is nyíltan beszállt a Magyarország elleni támadássorozatba, személyesen parancsokat osztogatva Brüsszelnek. Hollik István idézte a közleményt, amelyben Soros György felszólította az Európai Uniót, hogy legyen Magyarország tesztalany, és indítsanak próbapert ellene.

„A spekuláns ezzel gyakorlatilag arra adott megrendelést Brüsszelnek, hogy statuáljanak példát Magyarországgal, és politikailag, pénzügyileg büntessék meg hazánkat”

– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hollik István kiemelte: Soros György ezzel újabb fokozatba emelte a Magyarország elleni támadásokat, és ahogy számtalanszor látták, brüsszeli embereinek közreműködésével hajtja végre ezeket a támadásokat. Az uniós testületeket, eljárásokat, az Európai Parlamentet és sokszor az Európai Bíróságot is a Magyarország elleni politikai zsarolás és nyomásgyakorlás eszközeként használja – tette hozzá.

Emlékeztetett: a napokban is elég intenzív támadást láthattak,

kiadták a Magyarországot elítélő Soros-jelentést, majd a „spekulánssal” szövetséges képviselők szólaltak fel sorban,

kezdve Vera Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével. Aztán a sor folytatódott Katarina Barley-val, az Európai Parlament alelnökével, aki egészen példátlan és felháborító módon Magyarország és Lengyelország pénzügyi kiéheztetéséről beszélt.

Az ok Hollik István szerint nyilvánvalóan az, hogy az új bizottsági migrációs javaslatban, ha más néven is, de ott szerepel a kötelező kvóta. Magyarország ezt a javaslatot újfent elutasította, nem menedzselni szeretnénk a bevándorlást, hanem megállítani – rögzítette. Soros György és hálózata azért támadja újra és újra hazánkat, mert továbbra sem vagyunk hajlandóak elfogadni tervét a migrációról – értékelt a politikus.

A Fidesz és a KDNP, illetve a nemzeti kormány következetesen kiáll amellett, hogy Magyarország – amíg a Fidesz-KDNP van kormányon – nem lesz bevándorlóország.

Nem fogják engedni, hogy betelepítsenek ide migránsokat és nem fogják feladni sem a nemzeti, sem a gazdasági szuverenitást

– jelentette ki a kommunikációs igazgató.

Összegzése szerint az egész konfliktus hátterében az áll, hogy a magyar kormánypártok mit gondolnak Európáról és Magyarországról. Soros György és szövetségesei mindenesetre egy olyan birodalmat, európai egyesült államokat akarnak létrehozni, amelyben kevert népesség él, és amely nem épít a nemzeti szuverenitásra, a nemzetállamokra, hanem maga mögött akarja tudni azt, és ezzel együtt a keresztény kultúrát is. Ha a Gyurcsány Ferenc vezette baloldalon múlott volna, akkor Magyarországra már betelepítették volna a migránsokat, feladták volna hazánk nemzeti és gazdasági szuverenitását, ahogy kormányzásuk alatt ezt már megkezdték – jegyezte meg.

Kijelentette: ahogy eddig, úgy ezentúl sem engednek semmilyen Soros György irányából érkező zsarolásnak és fenyegetésnek,

a magyar emberek akaratát érvényesítik, ők pedig többször egyértelműen kifejezték, nem kérnek Soros tervéből.

Borsodi választás

A borsodi választásról szóló kérdésre Hollik István azt mondta: Bíró László jelölése, az, hogy miután nyilvánosságra kerültek vállalhatatlan antiszemita és rasszista Facebook-bejegyzései, továbbra is támogatja az ellenzék, azt mutatja, hogy milyen elvtelen a baloldal, számára csak a hatalom számít. Reméli, a választók nem Bíró Lászlónak fognak bizalmat szavazni. Több mint 60 ezer új munkahely létesült az elmúlt tíz évben Borsod megyében, ez a kormány politikája, amit Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje folytatni fog – mondta.

A kispesti botrányban előkerült újabb hangfelvételt úgy értékelte: a baloldalon minden következmények nélkül marad, ha a hatalom megtartásáról van szó. Ez egy régi gyakorlat náluk – jegyezte meg, hozzátéve: egyértelműen korrupciós ügyekről van szó.

A Meseország mindenkié mesekönyvről, és a reakcióként egyes könyvesboltok kirakatában megjelenő matricákról szóló kérdésre idézte a kormányfőt, és azt mondta: politikai közösségként, és magyar polgárokként is türelmesek, de hiába várja bárki is, hogy az LMBTQ-lobbit támogassák. Eltűrni eltűrjük, mert Magyarországon demokrácia van, a törvényeket ugyanakkor mindenkinek be kell tartania – mondta Hollik István, aki szerint a gyermekek nevelését a családokra kell hagyni. További felvetésre közölte: a matricák tartalmát nem ismeri, ugyanakkor sok részletet látott a könyvből, az sérti egyesek érzékenységét, értékrendjét.

Borítókép: Hollik István, a KDNP-s képviselő felszólal a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló javaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. június 12-én. Mögötte frakciótársa, Nacsa Lőrinc.