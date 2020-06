Hazugság, hogy a kormány kivéreztetné a fővárost, hiszen Budapest lényegesen több pénzt kap, mint korábban, emellett még jelentős tartalékai is vannak – vágtak vissza kormánypárti politikusok Karácsony Gergely főpolgármesternek, aki a kormány szerint egyébként is képtelen uralni a baloldali városvezetést, és a neki megszavazott bizalom ellenére még a saját berkein belül sincs elég erős szava.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy ismét bebizonyosodott, hogy nincs igaza Karácsony Gergely főpolgármesternek, hiába is próbálja elhitetni, hogy a kormány kevesebb pénzt hagy jövőre az önkormányzatoknál. Most éppen Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mutatott rá közösségi oldalán, hogy a baloldal ok nélkül kongatja a vészharangot. „A jövő évi költségvetést úgy fogjuk nemsokára elfogadni a parlamentben, hogy az önkormányzatoknak 118 milliárd forinttal több közvetlen állami támogatás jut majd, emellett Budapest és a kerületek 25 milliárddal többre számíthatnak az iparűzési adóból is. Aki ezzel sem tud majd élni, jobb lenne, ha inkább távozna a székéből, és elmenne mondjuk hírolvasónak a Klubrádióba” – írta a Facebook-bejegyzésében a Fidesz frakcióvezetője, utalva utódja, Pikó András józsefvárosi polgármester korábbi munkájára.

Az ellenzéki híresztelésekkel ellentétben, Budapest önkormányzata egyáltalán nincs rossz helyzetben

− közölte Gulyás Gergely a Hír TV Bayer Show című műsorában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett:

Tarlós István 75 milliárd forintnyi államkötvény-tartalékkal adta át a főváros vezetését.

Karácsony szerint viszont a kormány kivéreztetné a fővárost azzal, hogy 12 milliárdot vesz el Budapesttől. Gulyás Gergely ugyanakkor ennek kapcsán kiemelte, hogy a mostani válságkezelési időszak ezermilliárdos veszteséget jelent az államnak, ennek fényében pedig a fővárostól nem sok 12 milliárd. Ami valójában nem is hozzájárulás, hiszen a főváros eddig kedvezményt kapott a szolidaritási adó befizetése alól.

„Mi arra tettünk javaslatot, hogy ezt a kedvezményt az idei és a jövő évben ne kapja meg a főváros” – jelezte Gulyás Gergely. Emlékeztetett: a szolidaritási adót 136 másik település önkormányzata is fizeti, ebből segítik ugyanis a szegényebb önkormányzatokat a gazdagabb települések. Budapest eddig mentességet kapott, ám a kormány most szeretné, hogy a védekezés idején a főváros is járuljon hozzá ezen terhekhez. Annál is inkább, mert Budapest lényegesen több pénzt kap, mint korábban, a fővárosi adóbevételek is növekedtek az elmúlt években, és a főváros mozgástere egyébként is jóval nagyobb, mint a többi önkormányzaté – tette hozzá a miniszter.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy kezdenek beigazolódni a kormány Karácsony Gergellyel kapcsolatos félelmei, mivel úgy tűnik, a főpolgármesternek gyenge a pozíciója ahhoz, hogy a koalíciós többséget összetartsa. „Ahhoz, hogy Karácsony Gergely ezt a koalí­ciót uralni tudja, ahhoz Gyurcsány Ferencet kellene uralnia, de a helyzet éppen fordított, mivel Gyurcsány Ferenc uralja a baloldali városvezetést” – fejtette ki a miniszter.