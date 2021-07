Gyurcsánnyal együtt adóemelések és új adónemek jönnének

Bár a bukott miniszterelnök vezette Demokratikus Koalíció „Sokak Magyarországa” névvel készített programot a 2022-es parlamenti választásokra, annak elemeiből és a párt politikusainak nyilatkozataiból kiderül: azért akarnak „sokakat” irányításuk alá vonni, hogy minél több embertől vehessenek el minél több pénzt adóemelések és új adónemek bevezetése formájában.

Gyurcsány Ferenc már kormányzati pozícióban is többször bizonyította, hogy gazdaságpolitikáját előszeretettel alapozza az állampolgárok terheinek emelésére – írja a Magyar Nemzet.

A jelek szerint ez most sem lenne másképp.

A Demokratikus Koalíció programjában első intézkedési tervek között szerepel a jelenlegi családi adókedvezmény-rendszer megszüntetése.

Az Orbán-kormány által 2011-ben bevezetett és azóta többször is csiszolt szabályok szerint az érvényesíthető családi kedvezmény most egy gyermeknél havi tízezer forint, kettőnél összesen havi negyvenezer forint, a nagycsaládosok pedig gyermekenként havonta 33 ezer forint kedvezménnyel számolhatnak. A DK az átlagkereset kétszerese fölött keresők esetében megszüntetné ezt, ami a keresők közel 30 százalékánál eredményezne adóemelést, egyben újabb népességfogyáshoz vezethetne, mivel megnehezítené a gyermekvállalást.

De nemcsak a születés örömét venné el az emberektől a Gyurcsány-párt, hanem az elmúlás kínjait is fokoznák: nemcsak hogy támogatnák a Párbeszédet az örökösödési adó visszavezetésében, de a törpepárt elképzelésében szereplő 50 millió forintos értékhatárt, amely felett 18 százalékos közterhet vetnének ki az örökösökre, a DK jelentősen alacsonyabb szinten, 20 millió forintnál húzná meg. Ez azt jelenti, hogy

a jelenlegi ingatlanárak mellett szinte minden örökölt ingatlan öröklése után sápot vetne ki egy 2022 után esetlegesen felálló Gyurcsány-kormány.

De itt azért – persze – még mindig nem állna meg a DK az emberek megsarcolásában. Programjukban számos már adónem „felülvizsgálata” is szerepel. Többek között megvágnák a vállalatoknak biztosított adókedvezményt, amely eddig mintegy 200 milliárd forintot hagyott a hazai vállalkozásoknál, de

még a megtakarításokra is adót vetnének ki, kivételt ezalól csak a nyugdíjcélú megtakarításokkal tennének.

A leginkább vérlázító azonban az, hogy miután az Orbán-kormányok leegyszerűsítették a személyi jövedelemadózás rendszerét, Gyurcsány és szövetségesei újra bonyolítanák a szabályokat és nem mellesleg adóemelést is akarnak: háromsávos jövedelemadóztatást kezdeményeznek, amelynek általános kulcsa 16–18 százalék között lenne. Ezek után nem is nevezhető nagy meglepetésnek, hogy ha Gyurcsány kormányzati pozícióba kerül, azonnal előkerül az egységes ingatlanadó bevezetése is, de

most már olyan tervük is van, hogy megemelnék a vagyoni típusú adókból származó bevételeket.

Ami a Gyurcsány nevéhez kötődő adónememelések között eddig még nem szerepelt, de a magyarországi „kamu-zöldpártokkal” való összeállás után a DK-nál is elengedhetetlen volt a politikai alkuk megkötéséhez: ők is felültek a karbonadót sürgetők vonatára. A DK programja szerint „általánossá kell tenni a »szennyező fizet« elvet, valamint megteremteni a környezeti felelősségbiztosítás intézményi adóemelését”. A program egy másik pontjából pedig az derül ki: azonnal bankot, úgynevezett „zöldbankot” alapítanának (azt nem részletezik, hogy pontosan miképpen), amely állami támogatással ösztönözné a környezetvédelmi és az energiahatékonysági beruházásokat. Ugyanakkor szinte azonnal sutba dobnák azokat az eredményeket, amelyet a magyar agrárium képviselői értek el Brüsszelben, amikor nem hagyták, hogy a termeléshatékonyság rovására léptessenek életbe túlzó állatvédelmi előírásokat.

A DK programjában ugyanis az szerepel, hogy „az állatvédelmi szabályokat az európai humanista szemlélet alapján kell harmonizálni”.