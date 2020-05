Gyújtogatás és fosztogatás már Los Angelesben is, New Yorkban járókelőket is összevernek

Háborús övezetté változtak Minneapolis utcái, az utcai háborúk már napok óta tartanak. A zavargások kiváltó oka, hogy hétfő este egy fekete férfi meghalt a rendőri intézkedés közben. A rendőrt egyébként letartóztatták. Az eset után tüntetni kezdtek, amelyek gyorsan zavargásokká változtak. A radikális baloldal által rasszizmus elleni tüntetésnek nevezett felfordulás példátlan erőszakká és fosztogatássá változott.

A hét elején még viszonylag békés tüntetéssel kezdődött Minneapolisban a rendőri erőszak elleni tiltakozás, azonban az események hamar véres zavargásokká fajultak. Rendbontók üzleteket fosztottak ki és gyújtottak fel, megtámadták a tűzoltókat és rendőrkapitányságokat – írja az Origo.

Jacob Frey polgármester, Tim Walz, az állam demokrata kormányzója és Donald Trump amerikai elnök egyaránt az igazság teljes feltárását és a rendőrök felelősségre vonását ígérték.

A hatóságok kedden még könnygázgránátokkal próbálták oszlatni az erőszakos tömeget, azonban csütörtökre a rendőrök szinte láthatatlanokká váltak a városban. Az erőszak pedig azóta megfékezhetetlennek tűnk, a tüntetők péntekre virradóra felgyújtották a város egyik rendőrőrsét is. A hatóságok dolgát nehezíti, hogy az erőszak minden egyenruhás szervet célpontnak tekint, a tűzoltók sincsenek biztonságban a város utcáin.

A zavargások csütörtök éjjel átterjedtek a szomszédos St. Paul városára is. Hamarosan pedig már Los Angelesben, Denverben, Phoenixben, Columbusban és New York-ban is megmozdulások kezdődtek.

A tüntetések mindenütt az üzletek kifosztásával, gyakran utcai lövöldözésekkel jártak együtt. New Yorkban rendőrautókat rongáltak meg a tüntetők, egyszerű járókelőket is összevertek, Dallasból pedig olyan felvételeket tettek fel a világhálóra, amelyeken az látszik, hogy a tüntetők járókelőket támadnak meg és vernek össze brutálisan. A kommentek között sokan azt kérdezik, hogy a „fekete életek is számítanak” jelszó alatt masírozók, hogy engedhetik meg maguknak, hogy védtelen járókelőkre, boltjukat védő emberekre támadjanak. Egy különösen nagy felháborodást kiváltó videón szereplő áldozat valószínűleg meg is halt a lincselések következtében. A tüntető csoportok erkölcsi állapotáról pedig sokat elárul, hogy az erőszakos cselekményeket tucatnyian veszik videóra, senki nem csillapítja az indulatokat.

Azonban a helyzet Minneapolisban a legkritikusabb. Tim Walz kormányzó péntek délelőtt beismeréssel felérő kijelentést tett, miszerint: „kudarcot vallottunk, és a rendet muszáj helyreállítani”.

A rend helyreállítása érdekében a Nemzeti Gárda bevetését rendelte el az állam kormányzója, az egységek létszámáról több adat is napvilágot látott. Az első információk még 500, nem sokkal később 1000, majd 1700 katona bevetéséről szóltak. A kormányzó szombaton a Nemzeti Gárda 13 ezer katonájának mozgósítását jelentette be.

A kormányzó kijelentette, hogy nem akarnak embereket letartóztatni, mert az tovább fokozza az erőszakot. Mindeközben előfordul, hogy a hatóság embereire tüzet nyitnak a zavargásban részt vevők.

A rendőrség nem mer határozottabban fellépni, mert attól félnek, hogy az csak úgymond olaj lenne a tűzre.

A helyszíni beszámolók szerint a zavargások célja már kizárólag maga az erőszak és persze a fosztogatás. A világhálón rengeteg videó található, amelyeken az látható, hogy a tüntetők (sokszor a baloldali tévéstábokat szórakoztatva) antirasszista jelszavakat skandálnak, közben az úton közlekedő autókat rongálnak meg, nem egy esetben az utasokat is összeverik.

Az üzlettulajdonosok bedeszkázták a boltjaik kirakatait, a zavargásban résztvevők azonban lefeszegetik a préseltfa lemezeket és betörtnek az üzletekbe.

Számtalan videó jelent meg az interneten, amelyeken jól látható, hogy a fosztogatók mindent visznek, ami mozdítható, amit pedig nem tudnak elvinni, azt összetörik és felgyújtják.

Péntek délután kijárási tilalmat vezetett be az állam és a város vezetése. A Fox News helyszínen levő újságírói azonban arról számoltak be, hogy a korlátozásoknak egyelőre semmi hatása nem tapasztalható. A kormányzó szerint az állam történetének legnagyobb krízisét éli meg.

Az amerikai sajtó drámai beszámolókat közöl a helyszínről. Egy üzlet kirakatába a tulajdonosok kiírták, hogy „ne gyújtsátok fel kérlek, mert a földszinten gyerekek laknak.„ A zavargásokat kísérő fosztogatások ugyanis rendre együtt járnak a bolthelyiségek felgyújtásával is. Általánosságban elmondható, hogy a tüntetők gyakorlatilag minden útba eső üzletet kifosztanak és felgyújtanak.

A tüntetők a sajtónak nyilatkozva a fekete férfi meggyilkolása miatt érzett haragnak tudja be az eseményeket, azonban a fosztogatásokra és a rombolásokra senki nem tudott érthető magyarázatot adni. Ami biztos: a kijárási tilalom ellenére is több amerikai várost feldúltak mára virradóan is.

A kasszákat is feltörték az üzletekben, de mindent összetörtek, ami az útjukba került. Civilek elkezdtek felfegyverkezve védekezni a zavargók ellen, így védik a boltjaikat és a vagyonukat. A kezdeti rokonszenv kezd elpártolni a tüntetők mellől, a helybeliek az erőszak megfékezését várják és a rend helyreállítását.

A gyújtogatások lakásokat is veszélyeztetnek, mert sok kifosztott és felgyújtott földszinti üzlet fölött családok élnek.

Los Angelesben, Miamiban és Chicagóban is kijárási tilalmat rendeltek el éjszaka. Minden hírek szerint a fosztogatások és gyújtogatások ma éjjel is folytatódni fognak.

Borítókép: a George Floyd fekete bőrű férfi halála miatt tiltakozó tüntető szétveri egy rendőrautó szélvédőjét New Yorkban 2020. május 30-án