Gyorsítják az óvintézkedések feloldását Olaszországban

A kereskedelmet, a vendéglátóhelyeket, a fodrászatokat és a strandokat is újranyitják május 18-tól Olaszországban a járványkorlátozások eredetileg tervezett fokozatos feloldása helyett – jelentették be az olasz tartományok elnökei a kormánnyal tartott egyeztetés után hétfő este.

A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai szalonokban, fodrászatokban és strandokon betartandó biztonsági előírásokat.

A tartományok és a kormány közötti kapcsolatokért felelős Francesco Boccia miniszter úgy nyilatkozott, hogy húsz nap elteltével ellenőrzik az egyes tartományok járványgörbéjének alakulását, és a fertőzés fokozódása esetén a kormány régiónként ismételt szigorítást rendelhet el.

Korábban a római kormány május 18-tól tervezte a kereskedelem, majd június elsejétől a vendéglátás megnyitását.

Május 18-tól újranyitnak a múzeumok és a templomok is. Továbbra is zárva maradnak az edzőtermek, uszodák, mozik, színházak és koncerttermek.

A római kormánynak muszáj volt engednie a tartományok nyomásának, amelyek az óvintézkedések gyorsabb feloldását sürgették az eredetileg kéthetente, lépcsőzetesen tervezett enyhítés helyett. A tartományok kormányzói arra hivatkoztak, hogy a járványhelyzet kritikus időszaka elmúlt, és a zárvatartás minden egyes újabb napja elviselhetetlen terhet jelent a vállalkozók, üzlettulajdonosok számára.

Több olasz városban az étteremtulajdonosok tüntetéssel követelték az azonnali újraindulást. Az északkeleti Liguria kormányzója, Giovanni Toti a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) egykori politikusa korábban azzal fenyegetett, hogy a kormány engedélye nélkül is mindent újranyit. Az északnyugati Friuli Venezia Giuliát vezető Massimiliano Fedriga, a Liga politikusa azt hangoztatta, hogy ha újranyitották a több ezer dolgozót foglalkoztató gyárakat, akkor a presszókban sem lesz nehéz a távolságtartást biztosítani. A presszók, kávéházak és éttermek – amelyek május 4-én nyithattak újra csak elvitelre és utcai fogyasztásra – hétfőtől ismét fogadhatják vendégeiket, csakúgy, mint a fodrászok, kozmetikusok is. A pincéreknek kötelező lesz a szájmaszk és kesztyű viselete, és legalább egyméteres távolságot kell tartaniuk a vendégektől. A vendégek között szintén hasonló biztonsági távolságot kell biztosítani, az asztalok között ennél is többet.

A március 11 óta zárva tartó több mint 180 ezer olaszországi étterem átlagos mérete 90 négyzetméter. Az óvintézkedések értelmében minden egyes vendégnek négy négyzetmétert kell biztosítani. A Milánó belvárosában található kávéházak teraszain az eddig megszokott húsz asztal egyharmadát tudják majd felállítani. A fodrászatokban, kozmetikákban és strandokon követendő szabályokat is helyileg dolgozzák majd ki. Az újranyitás feltételének számít a gyakori fertőtlenítés is.

A bejelentést győzelemként ünnepelték a jobbközép és jobboldali vezetésű észak-olaszországi tartományok elnökei. Veneto kormányzója, Luca Zaia, a Liga politikusa szerint a kormány elismerte a régiók autonómiáját.

A kereskedelmi és vendéglátó szövetségek szerint május 18-tól derül majd ki, hány üzlet nem lesz képes újraindulni a több hetes zárás után. Elemzők szerint a kormány azért is engedett a gyorsításnak, mivel továbbra is késik az eredetileg áprilisra, majd május elejére ígért második gazdaságélénkítő csomag a többek között a vállalkozásoknak szánt forrásokkal.